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Aktüel Kuzey Makedonya'da DEAŞ bağlantılı terör grubuna yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı
Aktüel

Kuzey Makedonya'da DEAŞ bağlantılı terör grubuna yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-09-01 13:46:49 -
Kuzey Makedonya'da DEAŞ bağlantılı terör grubuna yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı

ÜSKÜP (AA) - Kuzey Makedonya'da faaliyet gösteren terör örgütü DEAŞ bağlantılı terör grubuna yönelik operasyonda üç kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığının, Ulusal Güvenlik Ajansı ve Organize Suç ve Yolsuzlukla Mücadele Temel Savcılığı iş birliğinde düzenlenen operasyon kapsamında ülke topraklarında faaliyet gösteren ve terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu tespit edilen üç kişilik terör grubu çökertildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakanlık bünyesindeki Organize ve Ciddi Suçlarla Mücadele Dairesi - Terörizm, Şiddet İçeren Aşırılık ve Radikalizmle Mücadele Sektörünün, üç kişi hakkında "terör örgütü" ve "terör" suçlamalarıyla suç duyurusunda bulunduğu bildirildi.

Şahısların daha önce "yabancı ordu, polis veya paramiliter oluşumlara katılım" suçundan yargılandıkları ve hapis cezasına çarptırıldıkları kaydedilirken, terör/suç örgütünün 2019 yılı başında DEAŞ'in ideolojisine dayalı olarak ve Kuzey Makedonya topraklarındaki hedeflere terör eylemi yapmak niyetiyle kurulduğu ifade edildi.

Grup üyelerinin mali kaynak sağlayarak büyük miktarda silah, cephane ve askeri teçhizat temin ettikleri; yapılan baskınlarda ülkenin kuzeybatısındaki Kumanova şehri yakınlarındaki bir depoda ve evlerinde otomatik tüfek, pompalı tüfek, şarjör, kurşun, el bombası, sözde DEAŞ sembolleri gibi birçok silah ve malzeme sakladıkları tespit edildi.


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