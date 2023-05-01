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Dünya Kuzey Kore'nin gizli planı ortaya çıktı
Dünya

Kuzey Kore'nin gizli planı ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
2023-05-01 02:40:00 -
Kuzey Kore'nin gizli planı ortaya çıktı

Sık sık balistik füze fırlatmasıyla gündeme gelen Kuzey Kore'nin Yongbyon nükleer sahasını genişlettiği ortaya çıktı.

Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, Kuzey Kore ile ilgili haberler ve analizler içeren "38 North" internet sitesinde, 20 Nisan'da çekilen uydu görüntülerine dayandırılan bir rapor yayımlandı.

Rapora göre, Kuzey Kore, Yongbyon nükleer sahasını genişletti ve yeniledi.

Deneysel Hafif Su Nükleer Reaktörünün ve 5 megavatlık reaktörün çevresi ile uranyum dönüştürme bölgesi başta olmak üzere Yongbyon Nükleer Bilimsel Araştırmalar Merkezi'nde önemli yapı ve gelişmeler kaydedildi.

Yongbyon'da bulunan Kuryong Nehri barajında ve çevresinde de ilerlemeler tespit edildi.

Deneysel Hafif Su Nükleer Reaktörünün pompa dairesinin güneyindeki su çıkışının da sürdüğü belirlendi.
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Söz konusu su çıkışı, deneme veya soğutma faaliyetlerinin hala sürdüğü anlamına geliyor.

Kuzey Kore, Yongbyon kompleksini nükleer programının "kalbi" olarak adlandırıyor.

2019'un başlarında dönemin ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı bir zirve sırasında, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ülkesine yönelik ağır yaptırımların hafifletilmesi halinde tüm kompleksi dağıtmayı teklif etmişti. Ancak ABD yönetimi, Kim'in önerisini sınırlı bir nükleer silahlardan arındırma adımı olarak değerlendirdikleri için reddetmişti.

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