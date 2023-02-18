Kuzey Kore'nin balistik füze denemesine ABD'den sert tepki

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu fırlatma, birden fazla BM Güvenlik Konseyi kararının açık bir ihlalidir. ABD INDOPACOM (ABD Hint-Pasifik Kuvvetleri), ABD personeli, toprakları veya müttefiklerimiz için acil bir tehdit oluşturmadığını değerlendirmiş olsa da bu fırlatma gereksiz yere gerilimi artırıyor ve bölgedeki güvenlik durumunu istikrarsızlaştırma riski taşıyor." değerlendirmesini yaptı.

Füze denemesinin, Kuzey Kore'nin "yasa dışı kitle imha silahlarına ve balistik füze programlarına" halkının refahından daha fazla öncelik vermeye devam ettiğinin bir göstergesi olduğunu belirten Watson, "Tüm ülkeleri bu ihlalleri kınamaya çağırıyor ve Kuzey Kore'yi istikrarsızlaştırıcı eylemlerine son vererek ciddi diyaloğa davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü, ABD'nin müttefikleri ve ortaklarıyla yakın bir koordinasyon içinde olduğunu, Amerikan topraklarının yanında, Güney Kore ve Japon müttefiklerinin güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemlerin alınacağını kaydetti.

Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin Japon Denizi üzerinde, bugün erken saatlerde balistik füze denemesi yaptığını bildirmişti.

Havada 66 dakika kalan balistik füzenin, 900 kilometre seyrettiği ve 5 bin 700 kilometre irtifaya ulaşabildiği kaydedilmişti.

2022'de 37 denemede çeşitli tip ve menzillerde yaklaşık 90 füze fırlatan Kuzey Kore'nin bu denemesi, 2023 başından bu yana ikinci olarak kayda geçti.