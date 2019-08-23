Kuzey Kore'den Pompeo'ya "ABD diplomasisinin inatçı zehri" nitelemesi

ANKARA (AA) - Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong-ho, müzakereleri baltalamakla itham ettiği ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu, "ABD diplomasisin inatçı zehri" olarak nitelendirdi.

Yonhap'ın Kuzey Kore resmi ajansı KCNA'ya dayandırdığı haberine göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri, Pompeo'nun nükleer silahlarından vazgeçene kadar Kuzey Kore'ye yönelik en ağır yaptırımların uygulanmaya devam edeceğine ilişkin sözlerine atıfta bulunarak, mevkidaşını "ABD diplomasisinin inatçı zehri" diye tanımladı.

Ri, "Gerçekten Pompeo, Pyongyang'a ziyaretlerinde nükleersizleşme için 'yalvaran' ve yeni Kuzey Kore-ABD ilişkilerinin kurulması sözü veren adam mı? Sadece bizi hayal kırıklığına uğratan ve böyle bir adamla herhangi bir sorunu çözebilir miyiz diye şüpheye düşmemize neden olan düşüncesizce sözler söyleyebilecek kadar da 'utanmaz biri'." yorumunu yaptı.

Kuzey Koreli bakan, ABD'nin yaptırımlarla zıtlaşma içinde bir tutum sergilemeyi sürdürmesi halinde Pyongyang'ın, uzun süre Washington için "en büyük tehdit" olarak kalmayı sürdüreceğini belirtti.

ABD'nin, ülkesini yaptırımlarla karşı karşıya bırakmaya çalışmasının "yanlış hesap" olacağı değerlendirmesinde bulunan Ri, şunları söyledi:

"ABD, halen Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımlarla zıtlaşma içindeki tutumunu sürdürmeyi düşünüyorsa ne yazık ki yanılıyor. Bu durumda, ABD için uzun uzun en büyük tehdit olmaya devam edeceğiz ve nükleer silahların ortadan kaldırılması için ne yapması gerektiğini kesin olarak anlamasını sağlayacağız. Biz hem diyaloğa hem de uzak durmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

ABD yönetiminin Kuzey Kore özel temsilcisi Stephen Biegun, önceki gün Güney Kore'ye yaptığı ziyareti sırasında Washington'un Pyongyang ile nükleer müzakerelere yeniden başlamaya hazır olduğunu belirtmişti.

Biegun, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile son görüşmesinin akabinde ekibine Kuzey Kore ile görüşmeleri yeniden başlatma görevi verdiğini söylemişti.

- Trump-Kim zirvesinden sonuç çıkmamıştı

ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ilk kez 12 Haziran 2018'de Singapur'da yapılan tarihi zirvede bir araya gelmiş, burada Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve kalıcı barış konusunda mutabakata varılmıştı.



İki lider 26-27 Şubat 2019'da Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bir kez daha görüşmüş ancak zirve beklenenden hızlı şekilde ve anlaşmasız sona ermişti. Trump, Kim ile görüşmesine ilişkin, "Onlar yaptırımların tamamen kaldırılmasını istedi. Biz ise bunu yapmaya niyetli değildik. Bu nedenle anlaşamadık." demişti.



Trump ile Kim, son olarak 30 Haziran'da Kuzey ve Güney Kore arasında bulunan "silahsızlandırılmış bölge"de görüşmüş, nükleer müzakere sürecini sürdürme kararı almıştı.



Diğer yandan, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, 16 Temmuz'da yaptığı açıklamada, ABD ve Güney Kore arasında bu ay "19-2 Dong Maeng" tatbikatının yapılması halinde Pyongyang'ın, Washington ile çalışma düzeyindeki müzakerelere yeniden başlama konusunda varılan anlaşmayı tekrar gözden geçireceğini belirtmişti.