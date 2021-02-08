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Dünya Kuzey Kore'den olay tehdit: Hak ettikleri cezayı keseriz
Dünya

Kuzey Kore'den olay tehdit: Hak ettikleri cezayı keseriz

Geçtiğimiz haftalarda, denizaltından fırlatabilme özelliğine sahip füzeleri test eden Kuzey Kore'den yeni bir adım geldi. Ülke Lideri Kim Jong-un, kendilerini provoke eden ülkeleri "en ufak bir kışkırtmada bile ilk saldırıyı gerçekleştirmek ve hak ettiği biçimde cezalandırmakla" tehdit etti.

Yeniakit Publisher
2021-02-08 14:09:00 -
Kuzey Kore'den olay tehdit: Hak ettikleri cezayı keseriz

Kuzey Kore İşçi Partisinin resmi yayın organı Rodong Sinmun'un Kuzey Kore ordusunun kuruluş yılında yayımladığı haberde, "Halkımızın ordusu, her türlü savaşa karşı cevap verebilecek güçlü savaş becerilerine sahip, yenilmez ve güçlü bir ordudur" ifadesine yer verildi.

Haberde, Kuzey Kore'nin, kendisini provoke eden ülkeleri "en ufak bir kışkırtmada bile ilk saldırıyı gerçekleştirmek ve hak ettiği biçimde cezalandırmakla" tehdit ettiği aktarıldı.

Gündeme oturan füze töreni

Kuzey Kore'de 15 Ocak'ta denizaltıdan fırlatılabilme özelliğine sahip yeni füzelerin sergilendiği askeri geçit töreni düzenlenmişti.

Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'da katıldığı, Kim Il-sung Meydanı'ndaki törende sergilenen yeni balistik füzeler, "dünyanın en güçlü silahı" olarak nitelendirilmişti.

Binlerce askerin ve sivilin bir araya geldiği törende, Güney Kore ve Japonya'daki hedefleri vurabilecek kapasitede, mobil kara araçlarıyla fırlatılan katı yakıtlı silahlar gösterilmişti.

Uzmanlar, füzelerin ve ağır silahların sergilendiği töreni, ABD'de 20 Ocak'ta göreve gelen Biden yönetimine karşı bir gövde gösterisi olarak yorumlamıştı.

Kuzey Kore lideri, Kore İşçi Partisi 8. Kongresi'nde, geliştirilmekte olan yüksek teknolojili silah sistemlerinin listesini açıklayarak, nükleer silah deposunu güçlendirme tehdidinde bulunmuştu.

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