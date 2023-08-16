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Dünya Kuzey Kore'den Müslüman ülkelere örnek olacak karar!
Dünya

Kuzey Kore'den Müslüman ülkelere örnek olacak karar!

Yeniakit Publisher
2023-08-16 17:20:00 -
Kuzey Kore'den Müslüman ülkelere örnek olacak karar!

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un kararıyla, ülkede kadınların şort giymesi yasaklandı.

Kim Jong Un, diz hizasından aşağısına kadar uzanan giysiler giyen her kadının 'sosyalist görgü kuralları' ilkelerini çiğnediğini duyurdu.

Kuzey Kore'nin Pyongan eyaletinde yaşayan ismini vermeyen bir kişi, "Yetkililer, sosyalist gelenek ve yaşam tarzına uygun olmadığını söyleyerek şort giyen kadınları sokaklarda durduruyor. Birkaç yıl önce, Japon modası olduğunu söyleyerek geniş paçalı etek pantolonlara baskı yapıyorlardı." dedi.

Ülkede kadınlar için alınan kararın kısa sürede erkekler için de alınması bekleniyor.

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