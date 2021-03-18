Kuzey Kore’den krize ilişkin yeni açıklama! Biden bazı ülkeleri araya soktu

ABD - Kuzey Kore arasında 2021'in ilk krizinin yankıları sürüyor.

Biden yönetiminin birçok diplomatik kanal üzerinden Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’a ve Pyongyang yönetimiyle temas kurmaya çalıştığı ancak Kuzey Kore’nin Biden’ı görmezden geldiği iddiası sonrası Kuzey Kore'den yeni bir açıklama geldi.

Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Choe Son Hui, ABD'nin ülkesinden cevap almak için yerine getirmesi gereken şartı açıkladı.

Biden bazı ülkeleri araya soktu

Devlet kontrolündeki haber ajansına konuşan Hui, görüşmelerin ancak ABD'nin Kuzey Kore'ye karşı yürüttüğü düşmanca politikadan vazgeçmesi sonrası gerçekleşebileceğinin altını çizdi.

Hui, Biden yönetiminin Şubat ayından beri kendileri ile temasa geçmeye çalıştığını, bu kapsamda üçüncü ülkeleri de araya soktuğunu belirtti.

“Kamuoyu oluşturmak için ucuz bir numara”

ABD'nin bu kapsamda pek çok e-posta, telefon görüşmesi ve mesaj gönderdiğini söyleyen Hui, ABD'nin bu girişimini "kamuoyu oluşturmak için ucuz bir numara" olarak nitelendirdi.

Kim'in kız kardeşi ABD'yi tehdit etmişti

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yönetimde etkin isimlerden biri olarak görülen kız kardeşi, dün Biden'ın Kuzey Kore politikasını ortaya koymaya hazırlandığı bir dönemde ABD'ye "bela çıkartmama" uyarısında bulunmuştu.

Kim Yo-jong, Kim Jong-un'un küçük kız kardeşi ve kardeşler arasında yakın ve güçlü bir müttefik olarak görülen tek isim.