Kuzey Kore'den kaçan diplomattan Kim Jong-un iddiası

11 Nisan'dan bu yana ortalarda görünmeyen ve sağlık durumuyla ilgili onlarca iddia ortaya atılan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, koronavirüsüyle birlikte uluslararası medyanın en sıcak gündem maddesi.

Eski diplomattan çarpıcı iddia

36 yaşındaki Kim'in ilk olarak öldüğü öne sürülmüş ardından ise fazla kilolarıyla bilinen liderin kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyat olduğu ve yoğun bakıma alındığı iddiaları gelmişti. Geçtiğimiz hafta sonu Çin'den bir doktor heyetinin Kim'in durumunu netleştirmek için Kuzey Kore'ye gittiği belirtilirken, bu kez çarpıcı bir iddia da Güney Kore'den geldi. Güney Kore'ye sığınan Kuzeyli eski diplomat Thae Yong-ho, Kim'in durumuyla ilgili ABD medyasına konuştu.

"Hayattaysa bile ayağa kalkamıyor"

Kim'in hayatta olduğunu düşündüğünü belirten Yong-ho, "Kim Jong-un yalnızca Kuzey Kore'nin lideri değil. O Kim Il-sung'un torunu. Büyükbabasının doğum günü törenlerine katılamaması bir şeyi net olarak gösteriyor. Hayattaysa bile ne ayağa kalkabiliyor ne de düzgün şekilde yürüyebiliyor" dedi.

En doğru bilgiyi eşi ve kız kardeşi verir

Yong-ho, Kim'in sağlık durumuyla ilgili en doğru bilgiyi eşi veya kız kardeşinin verebileceğini, onların şimdiye dek sessiz kalmasının da spekülasyonları artırdığını vurguladı.