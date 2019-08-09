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Kuzey Kore'den Güney Kore'ye uyarı

Kuzey Kore Barışçıl Birleşme Komitesi:- "Güney Koreli yetkililer, Kuzey Kore'yi güvenliğine yönelik potansiyel ve doğrudan tehditleri ortadan kaldırmaya yönelik karşı önlemler almaya mecbur bırakan sorumluluktan asla kaçamayacak ve bunun sonuçlarına katlanacak"

09 Ağustos 2019 Cuma 10:28
Kuzey Kore'den Güney Kore'ye uyarı

ANKARA (AA) - Kuzey Kore, ABD ile ortak askeri tatbikat düzenlediği ve yüksek teknolojili ABD savaş uçakları konuşlandırdığı gerekçesiyle Güney Kore'ye, Kore Yarımadası'nda gerilimi artırmanın "sonuçlarına katlanacağı" uyarısında bulundu.

Yonhap ajansının, Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'ya dayandırdığı haberine göre, Kuzey Kore'nin Barışçıl Birleşme Komitesinden yapılan açıklamada, Güney Kore'nin yabancı ülkelerle gerçekleştirdiği ortak askeri tatbikatın, Kore Yarımadası'ndaki gerilimin artmasının temel nedeni olduğu ve iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesini engellediği belirtildi.

Açıklamada, "Kuzey ve Güney Kore'nin, Panmunjom Bildirisi'nin uygulanmasına ilişkin askeri alandaki anlaşmalarında karada, havada, denizde ve tüm diğer alanlarda askeri gerilimlerin ve anlaşmazlıkların temel nedenini oluşturan tüm düşmanca eylemleri tamamen durdurma konusunda mutabık kaldığı" ancak Güney Koreli makamların, yabancılarla iş birliği içinde "kuzey hedefli saldırı tatbikatları düzenlediği" kaydedildi.

- "Sorumluluktan asla kaçamayacak ve bunun sonuçlarına katlanacak"

Güney Koreli yetkililerin, ülkeye ABD yapımı F-35A hayalet savaş uçakları konuşlandırarak "hemşehrilerine karşı sadakatsiz davranmakla" itham edildiği açıklamada, "Güney Koreli yetkililer, Kuzey Kore'yi, güvenliğine yönelik potansiyel ve doğrudan tehditleri ortadan kaldırmaya yönelik karşı önlemler almaya mecbur bırakan sorumluluktan asla kaçamayacak ve bunun sonuçlarına katlanacak." ifadesi kullanıldı.

İlk 2 F-35A uçağını martta alan Güney Kore, ABD ile 2021'e kadar 40 adet F-35A uçağı satın alma konusunda anlaşmıştı.

Kuzey Kore, geçen ay, Güney Kore'nin ABD'den savaş uçağı satın alması karşısında tepkisiz kalmayacağını, bunları yok edecek özel silahlar geliştireceğini bildirmişti.

- Güney Kore ve ABD'den ortak askeri tatbikat

ABD ve Güney Kore arasında 5 Ağustos'ta, "19-2 Dong Maeng" ismi verilen ortak tatbikatın başladığı belirtilmişti. Müttefiklerin, Kore Yarımadası'nda oluşabilecek beklenmedik durumlarla başa çıkma kabiliyetlerini geliştirme amacını taşıyan tatbikatın, 20 Ağustos'a kadar sürmesinin beklendiği ifade edilmişti.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, 16 Temmuz'da yaptığı açıklamada, "19-2 Dong Maeng" tatbikatının yapılması halinde Pyongyang'ın, Washington ile çalışma düzeyindeki müzakerelere yeniden başlama konusunda varılan anlaşmayı tekrar gözden geçireceğini belirtmişti.

Kuzey Kore biri bugün olmak üzere, son iki haftada 4 kısa menzilli füze denemesi yapmıştı.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığından 6 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Güney Kore ile ABD'nin ortak tatbikatlarının, taraflar arasındaki barış görüşmelerine aykırı olduğu kaydedilmişti.

"ABD ve Güney Koreli yetkililer, ortak askeri tatbikatı haklı çıkarmak için her türlü numarayı çevirseler de bu tatbikatın saldırgan yapısı ne örtbas edilebilir ne de herhangi bir şekilde gizlenebilir." ifadesine yer verilen açıklamada, uyarılara kulak asılmadığı takdirde Pyongyang yönetiminin iki ülkeye "ağır bedel" ödeteceği tehdidinde bulunulmuştu.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 10:28
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