Kuzey Kore'den gövde gösterisi! İHA'lar, SİHA'lar ve füzeler...

Kuzey Kore'de, Kore Savaşı ateşkesinin yıl dönümünün kutlandığı Zafer Günü nedeniyle askeri geçit töreni düzenlendi. Başkent Pyongyang'daki Kim İl Sung Meydanı'nda yapılan törene lider Kim Jong-Un'un yanı sıra Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Çin Komünist Partisi Siyasi Büro üyesi Li Hongzhong’unun da aralarında bulunduğu Rusya ve Çin heyetleri katıldı.

Kuzey Kore'nin en gelişmiş füzeleri olan Hwasong-17 ve Hwasong-18'in yer aldığı geçit töreninde, İnsansız Sualtı Nükleer Saldırı Aracı “Haeil” de görücüye çıktı.

“Stratejik insansız keşif uçağı” ve “Çok amaçlı insansız hava araçlarının” gösteri uçuşu yaptığı tören alanı semalarında Kuzey Kore ordusuna ait savaş uçakları da uçuş gerçekleştirdi.

RUS HEYETE SON SİLAH SİSTEMLERİNİ TANITMIŞTI

Kore Savaşı'nın (1950-1953) sona ermesinin kutlandığı “Zafer Günü” öncesinde Rusya ve Çin heyetleri Kuzey Kore'ye gelmiş, Kim Jong-Un, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve beraberindeki heyete ülkenin son silah sistemlerini tanıtmıştı.

KOPYA MI?

Uzmanlar, Kuzey Kore'nin insansız hava araçlarının görsel olarak ABD ordusuna ait insansız hava araçlarına benzediğini, ancak temel yetenekleri kopyalamasının beklenemeyeceğini söylüyor.

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En yeni insansız hava araçları, seri numaralarıyla birlikte “DPRK Hava Kuvvetleri” olarak etiketlendi.

Rapora göre, fuardaki İHA'lardan birinin kanatlarının altına iki farklı türde füze takıldığı ve genel olarak bir ABD MQ-9 Reaper savaş İHA'sına benzeyen bir tasarım sergilediği görüldü.