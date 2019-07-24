Kuzey Kore’den gerilimi yükselten adım! Rus gemisini alıkoydu

Kuzey KoreRus balıkçı gemisi Xiangheilin-8’i içindeki 17 mürettebatla birlikte alıkoydu.

Kommersant'a konuşan Kuzeydoğu Balıkçılık Şirketi Müdür Yardımcısı Sergey Sedler'in açıklamasına göre, Kuzey Kore 17 Temmuz'da içerisindeki ikisi Güney Koreli 15'i Rus 17 mürettebatla birlikte Xiangheilin-8 balıkçı gemisini alıkoydu. Gemi, Kuzey Kore'deki Wonsan limanına götürüldü.

Gemi, alıkonulduğu sırada yengeç avlamak için Güney Kore'den Japon Denizi'ne doğru hareket ediyordu ve Kuzey Kore topraklarından 55 deniz mili (101.86 km) uzaklıktaydı.

Otelde gözaltı

Sedler'e göre, alıkonulma işleminin ardından denizcilerle bağlantı kurulamazken, Rusya'nın Pyongyang Büyükelçisi de gemiyi ancak dün ziyaret edebildi. Denizcilerin gözaltı işleminden sonra gemiden çıkmasına izin verilmiyor. Geminin kaptanı, kaptan yardımcısı ve iki Güney Koreli uzman da bir otelde gözaltında tutuluyor.

Diğer yandan Sedler, denizcilerin gözaltı koşullarına da değindi. Sedler'in verdiği bilgiye göre gemide havalandırma bulunmuyor ve bu nedenle içerisinde hava 30-35 derece. Her gün sorgulama yapılıyor ve gemide su ile gıda malzemelerinin bitmesinden endişe duyuluyor.

Ayrıca ne şirket ne de Rus Büyükelçilik olanlarla ilgili mahkeme sürecinin ne zaman başlayacağına dair bilgi sahibi değil.

‘Sağlık durumları iyi’

Rusya'nın Kuzey Kore Büyükelçiliği'nin Facebook sayfasından bugün yapılan açıklamada ise büyükelçilik çalışanlarının pazartesi günü kaptan, yardımcısı ve gemideki denizcilerle görüştüğü, mürettebatın tamamının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Konunun ayrıntılarının Kuzey Koreli yetkililerle kurulan temaslarla açığa çıkartılması yönünde çalışıldığı kaydedilen açıklamada, sorunun en kısa zamanda çözüme kavuşturulması için her türlü tedbirin alındığı ifade edildi.

Büyükelçiliğe göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı temsilcileri, geminin alıkonulmasına gerekçe olarak ‘Kuzey Kore bölgesine giriş ve kalma kurallarının ihlal edilmesini' gösterdi.