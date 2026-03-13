Kuzey Kore'den Çin'e 6 yıl sonra bir ilk!

Kuzey Kore'den Çin'e 6 yıl aradan sonra ilk yolcu treni geldi. Yonhap'ın haberine göre, Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'dan hareket eden yolcu treni, bu sabah Çin'in başkenti Pekin'e ulaştı.

Dün yerel saatle 10.26'da Pyongyang'dan yola çıkan tren, 22 saat 14 dakika süren yolculuğun ardından bugün yerel saatle 08.40'ta Pekin'e vardı.

Önceki gün, Pekin'den hareket eden tren de dün akşam saatlerinde Pyongyang'a ulaştı. Böylece tren hattında 6 yıl aradan sonra karşılıklı ilk yolcu seferleri yapılmış oldu.

Çin demir yolu şirketi, bu hafta başında Kovid-19 salgını nedeniyle 2020'de askıya alınan Kuzey Kore'ye yolcu treni seferlerinin yeniden başlayacağını açıklamıştı.

Açıklamada, tren seferlerinin pazartesi, çarşamba, perşembe ve cumartesi olmak üzere haftada 4 gün yapılacağı bildirilmişti.

ŞİMDİLİK YALNIZCA DİPLOMATLARA VE İŞ VİZESİYLE SEYAHAT EDENLERE AÇIK

Şimdilik yalnızca diplomatların ve iş vizesiyle seyahat edenlerin erişimine açık tren seferleri için ileride yer olursa diğer yolcular için de bilet satışının yapılabileceği belirtilmişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, iki ülke arasındaki tren seferlerinin halkların etkileşimi açısından önemli olduğunu vurgulayarak, Çin'in, ilgili kurumlarının bu konudaki iletişimi sürdürmesini ve insanların teması için uygun ortamı sağlamasını desteklediğini ifade etmişti.

Pekin-Pyongyang uluslararası tren hattındaki seferler, Kovid-19 salgınının başlamasının ardından Kuzey Kore'nin sınırlarını kapatması nedeniyle durdurulmuştu.