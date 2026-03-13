  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bayram yaklaştı, ikinci el araç pazarı hareketlendi Doğrudan yatırımda seneye iyi başladık Bilim dünyası açıkladı: Asya'dan Anadolu'ya... En sağlıklı çaylar listesi! Merkez Bankası az önce duyurdu! İşte yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini Obezite, diyabet, yüksek tansiyon, kalp ve damar uyarısı... Uzman isim net konuştu! “650 bin kişinin emekliliği iptal edildi” iddiası “Eyvah” dedirtmişti! SGK’dan flaş açıklama geldi Türkiye’yi ayağa kaldıran dehşetin altından torunla eşi çıktı: Önce altın dişlerini söktüler, sonra evi ateşe verdiler Ifantis Kostas'tan Türkiye uyarısı! Ciddi sonuçları olur FSMVÜ’ye YÖKAK’tan Tam Akreditasyon
Gündem
6
Yeniakit Publisher
FSMVÜ’ye YÖKAK’tan Tam Akreditasyon
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

FSMVÜ’ye YÖKAK’tan Tam Akreditasyon

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, önemli bir başarıya daha imza atarak Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yürütülen Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında “Tam Akreditasyon” almaya hak kazandı.

#1
Foto - FSMVÜ’ye YÖKAK’tan Tam Akreditasyon

Bu sonuçla FSMVÜ, eğitim-öğretimden araştırmaya, toplumsal katkıdan idari süreçlere kadar tüm faaliyetlerinde ulusal ve uluslararası kalite standartlarını karşıladığını tescillemiş oldu.

#2
Foto - FSMVÜ’ye YÖKAK’tan Tam Akreditasyon

FSMVÜ, 100’ü aşkın üniversite arasından Tam Akreditasyon alan 6 üniversiteden biri olarak yükseköğretimde kalite ve mükemmellik konusunda ayrıcalıklı bir konuma yükseldi. Bu prestijli başarı, Üniversitemizin hem akademik hem de idari süreçlerinde ne denli güçlü ve sürdürülebilir bir kalite yönetimi benimsediğinin en somut göstergesi olarak öne çıkıyor.

#3
Foto - FSMVÜ’ye YÖKAK’tan Tam Akreditasyon

Türkiye’de yükseköğretim kurumlarının eğitim, araştırma ve idari hizmet süreçlerinin kalite düzeylerini değerlendiren bağımsız bir kuruluş olan Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) kapsamında üniversiteler kapsamlı bir dış değerlendirme sürecinden geçiriliyor.

#4
Foto - FSMVÜ’ye YÖKAK’tan Tam Akreditasyon

Bu süreçte kurumların eğitim-öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı ile yönetişim ve idari hizmet süreçleri, planlama, uygulama, kontrol etme ve önlem alma döngüsü çerçevesinde inceleniyor. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi de bu kapsamda YÖKAK tarafından oluşturulan değerlendirme takımı tarafından değerlendirme sürecinden geçti. Ön Ziyaret ve Saha İncelemeleri Gerçekleştirildi KAP süreci kapsamında FSMVÜ için 5 Kasım 2025 tarihinde çevrim içi ortamda ön ziyaret gerçekleştirildi. Ardından değerlendirme takımı tarafından 23–26 Kasım 2025 tarihleri arasında saha ziyareti yapılarak akreditasyon ölçütlerine ilişkin uygulamalar/çalışmalar yerinde incelendi. Kalite Odaklı Akademik Gelişim Kurumsal Akreditasyona sahip üniversiteler; eğitim kalitesinin güvence altına alınması, diplomaların uluslararası alanda tanınırlığı, üniversitelere nitelikli akademisyen ve öğrencilerin çekilmesi, sürekli iyileştirme ve gelişim, paydaşlarla ve iş dünyası ile güçlü

#5
Foto - FSMVÜ’ye YÖKAK’tan Tam Akreditasyon

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Şimşek, yaptığı değerlendirmede elde edilen akreditasyonun üniversitenin kalite odaklı çalışmalarının güçlü bir göstergesi olduğunu belirterek, yükseköğretimde kalite kültürünü kurumsal bir yaklaşımla sürdürdüklerini ifade etti. Prof. Dr. Şimşek, üniversitenin kalite yolculuğunda kararlılıkla ilerlediğini belirterek; “Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi olarak yükseköğretimde kalite yolculuğumuzda emin adımlarla ilerliyoruz. Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında üniversitemizin 5 yıllık tam akreditasyon alan altı üniversiteden biri olması bizim için büyük bir gurur kaynağıdır. Aldığımız bu akreditasyon, tüm faaliyetlerimizin ulusal ve uluslararası kalite standartlarıyla uyum içerisinde yürütüldüğünün güçlü bir göstergesi ve tescilidir.” ifadelerini kullandı. Kalite kültürü tüm süreçlere yayılıyor Üniversitenin eğitim-öğretim, araştırma, toplumsal katkı ve yönetişim süreçlerinde kalite kültürünü güçlendirmeye özel önem verdiklerini belirten Şimşek, “Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi olarak eğitim-öğretimden araştırmaya, toplumsal katkıdan yönetişim süreçlerine kadar tüm alanlarda kalite kültürünü güçlendirmeye ve kurumsallaştırmaya özel önem verdik. Bugün elde edilen bu başarı, üniversitemizin kaliteye verdiği önemin güçlü bir göstergesidir.” değerlendirmesinde bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İstanbul Valiliği'nden ''Ekrem İmamoğlu'' açıklaması
Gündem

İstanbul Valiliği'nden ''Ekrem İmamoğlu'' açıklaması

İstanbul Valiliği, 'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' davasında Vali Davut Gül hakkındaki iddialara ilişkin açıklama yaptı. ..
Adıyaman'a füze düştü!
Yerel

Adıyaman'a füze düştü!

Kahta ilçesine bağlı Aktaş (Melgosi) köyünde, füze paniği yaşandı. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, füzenin düştüğü alanda inc..
Mahkemede ‘sayın’ tartışması: ‘35 yıllık avukatım böylesini görmedim’
Gündem

Mahkemede ‘sayın’ tartışması: ‘35 yıllık avukatım böylesini görmedim’

Yolsuzluktan suç örgütü kurmaya kadar birçok ağır suçlamayla yargılanan CHP’nin yüz karası Ekrem İmamoğlu’nun, mahkeme heyetinin kendisine "..
İlahiyat öğrencisi 5816’dan 7 yılla yargılanıyor
Gündem

İlahiyat öğrencisi 5816’dan 7 yılla yargılanıyor

İçerik üreticisi ilahiyat fakültesi öğrencisi Halil Atakan Ay, hiçbir hakarete yer vermeksizin M.Kemal’e yönelik gerçekleştirdiği bir paylaş..
Irak'ta Fransız üssü vuruldu: Erbil ve Mahmur alev alev!
Dünya

Irak'ta Fransız üssü vuruldu: Erbil ve Mahmur alev alev!

Irak'ın Mahmur bölgesindeki Peşmerge-Fransa ortak üssüne düzenlenen İHA saldırısında Fransız askerleri yaralandı. Saldırıyla eş zamanlı olar..
Erdoğan'dan Guterres'e büyük jest!
Gündem

Erdoğan'dan Guterres'e büyük jest!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e Atatürk Uluslararası Barış Ödülü takdim etti. Bölgede süren savaşların gö..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23