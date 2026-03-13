FSMVÜ’ye YÖKAK’tan Tam Akreditasyon

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Şimşek, yaptığı değerlendirmede elde edilen akreditasyonun üniversitenin kalite odaklı çalışmalarının güçlü bir göstergesi olduğunu belirterek, yükseköğretimde kalite kültürünü kurumsal bir yaklaşımla sürdürdüklerini ifade etti. Prof. Dr. Şimşek, üniversitenin kalite yolculuğunda kararlılıkla ilerlediğini belirterek; “Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi olarak yükseköğretimde kalite yolculuğumuzda emin adımlarla ilerliyoruz. Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında üniversitemizin 5 yıllık tam akreditasyon alan altı üniversiteden biri olması bizim için büyük bir gurur kaynağıdır. Aldığımız bu akreditasyon, tüm faaliyetlerimizin ulusal ve uluslararası kalite standartlarıyla uyum içerisinde yürütüldüğünün güçlü bir göstergesi ve tescilidir.” ifadelerini kullandı. Kalite kültürü tüm süreçlere yayılıyor Üniversitenin eğitim-öğretim, araştırma, toplumsal katkı ve yönetişim süreçlerinde kalite kültürünü güçlendirmeye özel önem verdiklerini belirten Şimşek, “Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi olarak eğitim-öğretimden araştırmaya, toplumsal katkıdan yönetişim süreçlerine kadar tüm alanlarda kalite kültürünü güçlendirmeye ve kurumsallaştırmaya özel önem verdik. Bugün elde edilen bu başarı, üniversitemizin kaliteye verdiği önemin güçlü bir göstergesidir.” değerlendirmesinde bulundu.