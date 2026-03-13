  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bayram yaklaştı, ikinci el araç pazarı hareketlendi Doğrudan yatırımda seneye iyi başladık Bilim dünyası açıkladı: Asya'dan Anadolu'ya... En sağlıklı çaylar listesi! Merkez Bankası az önce duyurdu! İşte yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini Obezite, diyabet, yüksek tansiyon, kalp ve damar uyarısı... Uzman isim net konuştu! “650 bin kişinin emekliliği iptal edildi” iddiası “Eyvah” dedirtmişti! SGK’dan flaş açıklama geldi Türkiye’yi ayağa kaldıran dehşetin altından torunla eşi çıktı: Önce altın dişlerini söktüler, sonra evi ateşe verdiler Ifantis Kostas'tan Türkiye uyarısı! Ciddi sonuçları olur FSMVÜ’ye YÖKAK’tan Tam Akreditasyon
Sağlık
6
Yeniakit Publisher
Obezite, diyabet, yüksek tansiyon, kalp ve damar uyarısı... Uzman isim net konuştu!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Obezite, diyabet, yüksek tansiyon, kalp ve damar uyarısı... Uzman isim net konuştu!

Uzman isimden obezite ile ilgili ciddi uyarılar geldi.

#1
Foto - Obezite, diyabet, yüksek tansiyon, kalp ve damar uyarısı... Uzman isim net konuştu!

Medical Point Gaziantep Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Başar Aksoy, obezite cerrahisinin doğru hasta seçimi ve uzman ekip tarafından yapıldığında hem kilo kontrolü hem de obeziteye bağlı hastalıkların tedavisinde önemli faydalar sağladığını söyledi.

#2
Foto - Obezite, diyabet, yüksek tansiyon, kalp ve damar uyarısı... Uzman isim net konuştu!

Dr. Öğr. Üyesi Başar Aksoy, "Obezite, diyabet, yüksek tansiyon, kalp-damar hastalıkları, uyku apnesi ve eklem rahatsızlıkları gibi birçok hastalığın gelişmesine neden olabilmektedir.

#3
Foto - Obezite, diyabet, yüksek tansiyon, kalp ve damar uyarısı... Uzman isim net konuştu!

Özellikle vücut kitle indeksi yüksek olan ve diyet ile egzersizle yeterli kilo veremeyen hastalarda bariatrik cerrahi önemli bir tedavi seçeneği olarak öne çıkmaktadır" dedi.

#4
Foto - Obezite, diyabet, yüksek tansiyon, kalp ve damar uyarısı... Uzman isim net konuştu!

Obezite cerrahisinin tek başına bir yöntem olmadığını belirten Aksoy, ameliyat sonrası sürecin de en az operasyon kadar önemli olduğuna dikkat çekti. Dr. Aksoy, "Ameliyat sonrasında hastaların sağlıklı beslenme alışkanlıklarını benimsemesi, düzenli kontrollerini aksatmaması ve aktif bir yaşam tarzı sürdürmesi gerekir. Bu süreç doğru yönetildiğinde hastalar hem sağlıklı kilo kaybı yaşar hem de yaşam kalitelerinde belirgin bir artış görülür" dedi.

#5
Foto - Obezite, diyabet, yüksek tansiyon, kalp ve damar uyarısı... Uzman isim net konuştu!

Bariatrik cerrahi sonrası birçok hastada diyabet ve hipertansiyon gibi obeziteye bağlı hastalıklarda iyileşme görülebildiğini belirten Medical Point Gaziantep Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Başar Aksoy, obezite ile mücadelede erken önlem alınmasının ve gerekli durumlarda uzman görüşüne başvurulmasının önem taşıdığını ifade etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İstanbul Valiliği'nden ''Ekrem İmamoğlu'' açıklaması
Gündem

İstanbul Valiliği'nden ''Ekrem İmamoğlu'' açıklaması

İstanbul Valiliği, 'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' davasında Vali Davut Gül hakkındaki iddialara ilişkin açıklama yaptı. ..
Adıyaman'a füze düştü!
Yerel

Adıyaman'a füze düştü!

Kahta ilçesine bağlı Aktaş (Melgosi) köyünde, füze paniği yaşandı. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, füzenin düştüğü alanda inc..
Mahkemede ‘sayın’ tartışması: ‘35 yıllık avukatım böylesini görmedim’
Gündem

Mahkemede ‘sayın’ tartışması: ‘35 yıllık avukatım böylesini görmedim’

Yolsuzluktan suç örgütü kurmaya kadar birçok ağır suçlamayla yargılanan CHP’nin yüz karası Ekrem İmamoğlu’nun, mahkeme heyetinin kendisine "..
İlahiyat öğrencisi 5816’dan 7 yılla yargılanıyor
Gündem

İlahiyat öğrencisi 5816’dan 7 yılla yargılanıyor

İçerik üreticisi ilahiyat fakültesi öğrencisi Halil Atakan Ay, hiçbir hakarete yer vermeksizin M.Kemal’e yönelik gerçekleştirdiği bir paylaş..
Irak'ta Fransız üssü vuruldu: Erbil ve Mahmur alev alev!
Dünya

Irak'ta Fransız üssü vuruldu: Erbil ve Mahmur alev alev!

Irak'ın Mahmur bölgesindeki Peşmerge-Fransa ortak üssüne düzenlenen İHA saldırısında Fransız askerleri yaralandı. Saldırıyla eş zamanlı olar..
Erdoğan'dan Guterres'e büyük jest!
Gündem

Erdoğan'dan Guterres'e büyük jest!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e Atatürk Uluslararası Barış Ödülü takdim etti. Bölgede süren savaşların gö..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23