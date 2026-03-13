Obezite, diyabet, yüksek tansiyon, kalp ve damar uyarısı... Uzman isim net konuştu!
Uzman isimden obezite ile ilgili ciddi uyarılar geldi.
Uzman isimden obezite ile ilgili ciddi uyarılar geldi.
Medical Point Gaziantep Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Başar Aksoy, obezite cerrahisinin doğru hasta seçimi ve uzman ekip tarafından yapıldığında hem kilo kontrolü hem de obeziteye bağlı hastalıkların tedavisinde önemli faydalar sağladığını söyledi.
Dr. Öğr. Üyesi Başar Aksoy, "Obezite, diyabet, yüksek tansiyon, kalp-damar hastalıkları, uyku apnesi ve eklem rahatsızlıkları gibi birçok hastalığın gelişmesine neden olabilmektedir.
Özellikle vücut kitle indeksi yüksek olan ve diyet ile egzersizle yeterli kilo veremeyen hastalarda bariatrik cerrahi önemli bir tedavi seçeneği olarak öne çıkmaktadır" dedi.
Obezite cerrahisinin tek başına bir yöntem olmadığını belirten Aksoy, ameliyat sonrası sürecin de en az operasyon kadar önemli olduğuna dikkat çekti. Dr. Aksoy, "Ameliyat sonrasında hastaların sağlıklı beslenme alışkanlıklarını benimsemesi, düzenli kontrollerini aksatmaması ve aktif bir yaşam tarzı sürdürmesi gerekir. Bu süreç doğru yönetildiğinde hastalar hem sağlıklı kilo kaybı yaşar hem de yaşam kalitelerinde belirgin bir artış görülür" dedi.
Bariatrik cerrahi sonrası birçok hastada diyabet ve hipertansiyon gibi obeziteye bağlı hastalıklarda iyileşme görülebildiğini belirten Medical Point Gaziantep Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Başar Aksoy, obezite ile mücadelede erken önlem alınmasının ve gerekli durumlarda uzman görüşüne başvurulmasının önem taşıdığını ifade etti.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23