Obezite, diyabet, yüksek tansiyon, kalp ve damar uyarısı... Uzman isim net konuştu!

Obezite cerrahisinin tek başına bir yöntem olmadığını belirten Aksoy, ameliyat sonrası sürecin de en az operasyon kadar önemli olduğuna dikkat çekti. Dr. Aksoy, "Ameliyat sonrasında hastaların sağlıklı beslenme alışkanlıklarını benimsemesi, düzenli kontrollerini aksatmaması ve aktif bir yaşam tarzı sürdürmesi gerekir. Bu süreç doğru yönetildiğinde hastalar hem sağlıklı kilo kaybı yaşar hem de yaşam kalitelerinde belirgin bir artış görülür" dedi.