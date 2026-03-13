  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bayram yaklaştı, ikinci el araç pazarı hareketlendi Doğrudan yatırımda seneye iyi başladık Bilim dünyası açıkladı: Asya'dan Anadolu'ya... En sağlıklı çaylar listesi! Merkez Bankası az önce duyurdu! İşte yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini Obezite, diyabet, yüksek tansiyon, kalp ve damar uyarısı... Uzman isim net konuştu! “650 bin kişinin emekliliği iptal edildi” iddiası “Eyvah” dedirtmişti! SGK’dan flaş açıklama geldi Türkiye’yi ayağa kaldıran dehşetin altından torunla eşi çıktı: Önce altın dişlerini söktüler, sonra evi ateşe verdiler Ifantis Kostas'tan Türkiye uyarısı! Ciddi sonuçları olur FSMVÜ’ye YÖKAK’tan Tam Akreditasyon
Kadın - Aile
14
Yeniakit Publisher
Bilim dünyası açıkladı: Asya'dan Anadolu'ya... En sağlıklı çaylar listesi!
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Bilim dünyası açıkladı: Asya'dan Anadolu'ya... En sağlıklı çaylar listesi!

Bitki çayları her daim sofralarımızda yer edinen bir besin kaynağıdır.

#1
Foto - Bilim dünyası açıkladı: Asya'dan Anadolu'ya... En sağlıklı çaylar listesi!

Çayın insan sağlığı üzerindeki etkileri uzun yıllardır bilim dünyasının ilgisini çekiyor. Uzmanlara göre hem siyah hem de yeşil çay önemli yararlar sunarken; nane, papatya ve zencefil gibi bitkilerden hazırlanan çaylar da uyku düzeni, sindirim sistemi ve bağışıklığı düzenliyor.

#2
Foto - Bilim dünyası açıkladı: Asya'dan Anadolu'ya... En sağlıklı çaylar listesi!

Çayın sağlıklı bir içecek olarak görülmesinin en önemli nedeni içeriğinde bulunan flavonoidler. Bu bileşikler güçlü antioksidan özellikler taşırken aynı zamanda iltihap karşıtı ve antiviral etkiler de gösterebiliyor.

#3
Foto - Bilim dünyası açıkladı: Asya'dan Anadolu'ya... En sağlıklı çaylar listesi!

The Telegraph'ın aktardığı bilgilere göre, çay üzerine yapılan çalışmaların büyük bölümü yeşil çayın yoğun tüketildiği Doğu Asya ülkelerinde yürütülmüş olsa da siyah çayın da benzer kimyasal bileşenler içerdiği belirtiliyor.

#4
Foto - Bilim dünyası açıkladı: Asya'dan Anadolu'ya... En sağlıklı çaylar listesi!

Uzmanlar, siyah ve yeşil çay arasındaki farkın çoğu kişinin düşündüğü kadar büyük olmadığını vurguluyor. Ancak bazı ülkelerde çayın süt ve şekerle tüketilmesi günlük kalori miktarını artırabiliyor. Bu durum uzun vadede diş çürükleri ve Tip 2 diyabet riskini yükseltebiliyor.

#5
Foto - Bilim dünyası açıkladı: Asya'dan Anadolu'ya... En sağlıklı çaylar listesi!

Beslenme uzmanı Sam Rice'a göre şeker eklenmediği sürece günde dört ila beş fincan siyah çay içmek sağlık açısından olumlu etkiler sağlayabilir.

#6
Foto - Bilim dünyası açıkladı: Asya'dan Anadolu'ya... En sağlıklı çaylar listesi!

Bitki çayları, klasik çaylardan farklı olarak çay bitkisinin yapraklarından değil; çeşitli bitkiler, çiçekler veya kurutulmuş meyve kabuklarından hazırlanır. Bu nedenle doğal olarak kafein içermezler. Son yıllarda özellikle papatya, nane ve rooibos gibi bitki çaylarına olan ilgi artmış durumda. Bu içecekler genellikle rahatlama sağlamak, iştahı kontrol etmek ve kalori alımını azaltmak amacıyla tercih ediliyor.

#7
Foto - Bilim dünyası açıkladı: Asya'dan Anadolu'ya... En sağlıklı çaylar listesi!

Araştırmalar, siyah çayın flavonoid bakımından zengin çay türlerinden biri olduğunu gösteriyor. Bu bileşiklerin; Antioksidan, iltihap karşıtı, antiviral, kalp ve beyin sağlığını destekleyici özelliklere sahip olduğu belirtiliyor. Siyah çayın ayrıca kan basıncını düşürmeye ve kolesterol seviyelerini dengelemeye yardımcı olabileceği düşünülüyor.

#8
Foto - Bilim dünyası açıkladı: Asya'dan Anadolu'ya... En sağlıklı çaylar listesi!

Bir fincan siyah çay yaklaşık 47 mg kafein içerir. Bu miktar yeşil çaya göre biraz daha yüksek olsa da aradaki fark oldukça sınırlıdır. Günlük 400 mg'a kadar kafein tüketimi genel olarak güvenli kabul edilir. Ayrıca siyah çayda bulunan L-Theanine adlı amino asidin bazı kişilerde rahatlatıcı bir etki yaratabildiği ifade ediliyor.

#9
Foto - Bilim dünyası açıkladı: Asya'dan Anadolu'ya... En sağlıklı çaylar listesi!

Yeşil çay, kateşin adı verilen güçlü polifenoller açısından oldukça zengindir. Bu maddelerin kalp sağlığını desteklediği ve beyin fonksiyonlarını olumlu yönde etkileyebileceği düşünülüyor. Yeşil çaydaki en güçlü kateşinlerden biri olan EGCG'nin bazı araştırmalara göre Alzheimer ve Parkinson gibi nörolojik hastalıklara karşı koruyucu rol oynayabileceği belirtiliyor.

#10
Foto - Bilim dünyası açıkladı: Asya'dan Anadolu'ya... En sağlıklı çaylar listesi!

Son yıllarda popüler hale gelen toz formdaki matcha da yüksek antioksidan içeriği nedeniyle "süper gıda" olarak değerlendiriliyor. Yeşil çay ayrıca bazı kişilerde iştahı azaltarak kilo kontrolüne katkı sağlayabiliyor. Uzmanlara göre bunun önemli nedenlerinden biri yeşil çayın genellikle süt ve şeker eklenmeden tüketilmesi.

#11
Foto - Bilim dünyası açıkladı: Asya'dan Anadolu'ya... En sağlıklı çaylar listesi!

Oolong çayı üretim süreci bakımından siyah ve yeşil çayın arasında yer alır. Yarı oksitlenmiş yapısı sayesinde iki çayın özelliklerini de kısmen taşır.

#12
Foto - Bilim dünyası açıkladı: Asya'dan Anadolu'ya... En sağlıklı çaylar listesi!

Bazı çalışmalar düzenli oolong çayı tüketiminin: kalp sağlığını destekleyebileceğini kemik ve diş sağlığına katkı sağlayabileceğini

#13
Foto - Bilim dünyası açıkladı: Asya'dan Anadolu'ya... En sağlıklı çaylar listesi!

Kan şekeri seviyelerini düşürmeye yardımcı olabileceğini gösteriyor. Oolong çayının da kafein içerebildiği için ölçülü tüketilmesi öneriliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İstanbul Valiliği'nden ''Ekrem İmamoğlu'' açıklaması
Gündem

İstanbul Valiliği'nden ''Ekrem İmamoğlu'' açıklaması

İstanbul Valiliği, 'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' davasında Vali Davut Gül hakkındaki iddialara ilişkin açıklama yaptı. ..
Adıyaman'a füze düştü!
Yerel

Adıyaman'a füze düştü!

Kahta ilçesine bağlı Aktaş (Melgosi) köyünde, füze paniği yaşandı. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, füzenin düştüğü alanda inc..
Mahkemede ‘sayın’ tartışması: ‘35 yıllık avukatım böylesini görmedim’
Gündem

Mahkemede ‘sayın’ tartışması: ‘35 yıllık avukatım böylesini görmedim’

Yolsuzluktan suç örgütü kurmaya kadar birçok ağır suçlamayla yargılanan CHP’nin yüz karası Ekrem İmamoğlu’nun, mahkeme heyetinin kendisine "..
İlahiyat öğrencisi 5816’dan 7 yılla yargılanıyor
Gündem

İlahiyat öğrencisi 5816’dan 7 yılla yargılanıyor

İçerik üreticisi ilahiyat fakültesi öğrencisi Halil Atakan Ay, hiçbir hakarete yer vermeksizin M.Kemal’e yönelik gerçekleştirdiği bir paylaş..
Irak'ta Fransız üssü vuruldu: Erbil ve Mahmur alev alev!
Dünya

Irak'ta Fransız üssü vuruldu: Erbil ve Mahmur alev alev!

Irak'ın Mahmur bölgesindeki Peşmerge-Fransa ortak üssüne düzenlenen İHA saldırısında Fransız askerleri yaralandı. Saldırıyla eş zamanlı olar..
Erdoğan'dan Guterres'e büyük jest!
Gündem

Erdoğan'dan Guterres'e büyük jest!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e Atatürk Uluslararası Barış Ödülü takdim etti. Bölgede süren savaşların gö..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23