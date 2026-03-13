Bilim dünyası açıkladı: Asya'dan Anadolu'ya... En sağlıklı çaylar listesi!

Bitki çayları, klasik çaylardan farklı olarak çay bitkisinin yapraklarından değil; çeşitli bitkiler, çiçekler veya kurutulmuş meyve kabuklarından hazırlanır. Bu nedenle doğal olarak kafein içermezler. Son yıllarda özellikle papatya, nane ve rooibos gibi bitki çaylarına olan ilgi artmış durumda. Bu içecekler genellikle rahatlama sağlamak, iştahı kontrol etmek ve kalori alımını azaltmak amacıyla tercih ediliyor.