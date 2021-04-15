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Dünya Kuzey Kore'de ülkenin kurucu lideri Kim Il-sung anıldı
Dünya

Kuzey Kore'de ülkenin kurucu lideri Kim Il-sung anıldı

Kuzey Kore’de, kurucu lider Kim Il-sung'un 109. yaş gününde tüm ülkede anıldı.

Yeniakit Publisher
2021-04-15 15:06:00 -
Kuzey Kore'de ülkenin kurucu lideri Kim Il-sung anıldı

Kuzey Koreliler, kurucu lider Kim Il-sung ile oğlu ve ülkenin eski lideri Kim Jong-il’in heykellerinin bulunduğu Pyongyang’daki Mansu Tepesi’ni ziyaret etti.

Ülkenin farklı noktalarından kutlamalara katılan kişilerin yerel kıyafetler giyerek dans ettiği kaydedildi.

Kurucu liderin doğum günü olan ve resmi tatil ilan edilen 15 Nisan, ülkede "Güneşin Günü" olarak anılıyor.

Ülke Japon işgali altındayken bir gerilla olarak savaşan ve 1948 yılında Kuzey Kore’yi kuran Kim Il-sung, 1994 yılında hayatını kaybetmişti.

İktidarın babadan oğula geçtiği ülkede, Kim Il-sung’un ölümünden sonra oğlu Kim Jong-il ülkenin başına geçmiş ve 2011 yılına kadar iktidarda kalmıştı.

Kim Jong-il’in ölümünün ardından oğlu ve ülkenin şu anki lideri Kim Jong-un yönetimi devralmıştı.

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