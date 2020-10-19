Kuzey Kore’de tutuklulara yapılan insanlık dışı muamele

Yayımlanan raporda, bu ülkede tutukluların sistematik bir şekilde işkence, kötü muamele, aşağılamaya hedef olduğu ve zorla itiraflar yapmak için zorlandığı belirtildi.

Raporda, çok sayıda eski tutuklu ve görevli ile yapılan görüşmelere atıfta bulunularak dayak ve işkencenin cezaevlerindeki vazgeçilmez uygulamalardan birkaçı olduğu ifade edildi.

Raporda, Eski bir polis görevlisinin ifadelerine yer verildi. Polis görevlisi, tutuklulara zorla itirafta bulunmaları için sürekli şiddet uygulandığı yönünde açıklamalarda bulundu.

Raporda, kadın tutukluların da tecavüz ve cinsel taciz hedef oldukları belirtildi. Söz konusu raporda, uluslararası camianın Kuzey Kore’ye bu uygulamalara son vermesi için baskı yapması istendi.