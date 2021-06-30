Kuzey Kore'de kriz patlak verdi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, "kamu güvenliğini etkileyen büyük koronavirüs olayı" nedeniyle birkaç parti yetkilisinin görevine son verdi. Kim'in tepkisi, koronavirüs salgının ülkenin kurduğu 'savunma hattı'nı aşmış olabileceği endişesi yarattı.

Devletin haber ajansı KCNA'nın aktardığına göre Kim, Politbüro toplantısında, "Organizasyonel, materyel, bilimsel ve teknolojik önlemler için çağrılar yapan önemli parti kararlarını dikkate almayarak yetkililer büyük bir kazaya yol açtı ve ülke ile halkının güvenliği için büyük bir risk yarattı. Bu önlemler dünyada süren sağlık krizine karşı atılmış epidemi karşıtı adımlardı" dedi.

Kim, salı günü yapılan toplantıda parti yetkililerini "kabiliyetsizlik" ve "pasif kalıp kendilerini korumaya çalışmakla" suçladı.

KCNA meydana gelen kazanın ne olduğuyla ilgili detay sunmazken, uzmanlar Kim'in tepkisinin ülkede artık koronavirüs göründüğüne işaret ettiğini dile getirdi.

Kuzey Kore pandeminin başında Çin ve Rusya ile sınırlarını kapadı, uluslararası hava seyahatini durdurdu ve ülke içi seyahati de minimuma indirdi. Pyongyang, Dünya Sağlık Örgütü'ne 30 bin test yaptığını ve hiç vakaya rastlamadığını bildirdi. Bu açıklamaya uluslararası kamuoyu şüpheyle yaklaşmıştı.

Devlet televizyonunda itiraf

Yaklaşık iki ay önce, Mayıs ayında ortadan kaybolup bir ay sonra ortaya çıkan Kuzey Kore lideri hakkında iddialar dünya gündemine bomba gibi düşmüştü. Bir ayın ardından iktirdaki Kuzey Kore İşçi Partisi’nin toplantısında konuşan Kim Jong-un’un bir hayli zayıfladığı dikkat çekmişti.

Sahte görüntüler çıkmıştı

Geçen yıl 140 kilo olduğu düşünülen Kuzey Kore liderinin yeni görünümü, sağlığıyla ilgili spekülasyonları artırdı. Daha önce Kim'in öldüğüne dair iddialar ortaya atılmış hatta sahte görüntüler bile yayınlanmıştı.

Neredeyse on yıl önce ülkenin lideri olduğundan bu yana fiziksel görüntüsüyle tüm dünyanın ilgisini çeken Kim'in fotoğraflarını analiz eden NK News, Kuzey Koreli liderin "önemli miktarda kilo verdiğinin" altını çizmişti.

Seul merkezli haber sitesi, 37 yaşında olduğuna inanılan Kim'in, 12 bin dolar değerinde olduğu tahmin edilen favori saatinin kayışını sıktığını gösteren büyütülmüş görüntüler yayınlamıştı.

Fotoğraflar, Kim’in sol bileğinin bu yılki halinin, mart ayı ve Kasım 2020'de çekilen benzer görüntülerden çok daha ince olduğunu gözler önüne seriyordu.

Babası Kim Jong-il'i Aralık 2011'de kalp krizinden yitiren Kim’in ağır bir sigara tiryakisi olduğu belirtilirken, kilosuna ve yaşam tarzı nedeniyle sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği belirtilmişti.

Devlet televizonunda röportaj yapıldı

Dünyanın en dışa kapalı ülkesi Kuzey Kore resmi devlet televizyonu Korean Central Television (KCTV) Kuzey Koreli vatandaşlarla, ülkenin lideri Kim Jong-un'un son durumu hakkında bir dizi röportaj yaptı.

Daha önce aşırı kilolu olan Kim’in, yaşadığı kilo kaybının gerçekten zayıflama isteğinden mi, yoksa hastalıktan mı kaynaklandığı konusu üzerinde uzun süredir spekülasyonlar yapılmıştı.

"Halk üzgün"

Kuzey Kore resmi devlet televizyonunu, bazı Kuzey Koreli vatandaşların Devlet Başkanı Kim Jong-un'un zayıflamış görüntüsü nedeniyle üzüntü duyduklarını belirten görüşlerine yer verdi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un yaşadığı kilo kaybının açıkça görüldüğü devlet medyasındaki görüntülerinin, ülkede gıda kıtlığı dolayısıyla “hepimiz ortak fedakarlık gösteriyoruz” mesajı vermek için bilinçli bir şekilde dağıtıldığı iddia ediliyor.

Propaganda iması

ABD'de Kuzey Kore üzerine araştırmalar yapan "38 North Project" adlı kuruluşun direktörü Jenny Town, son görüntülerin, aşırı kilo kaybını vurguladığını belirterek, "Onu bu kadar uygun olmayan kıyafetlerle göstermeleri biraz garip." diyerek, bunun propaganda amaçlı olduğunu ima etti.

Söz konusu haberde Bir vatandaş 'Saygın yoldaşımız Genel Sekreterimiz, bu şekilde zayıfladığını görünce, kalbimiz kırıldı' ifadeleri yer aldı. Bu Kuzey Kore'nin Kim'in kilo kaybını ilk defa doğrulaması olarak kayıtlara geçti. KCTV'nin bu adımı Kuzey Kore lideri ile ilgili 'hasta adam' tartışmalarını da bir kez daha gündeme getirdi.

"Hasta adam"

Kuzey Kore Risk Grubu Direktörü Chad O'Carroll, yine bu görüntülerin salgın sırasında alınan sert önlemler çerçevesinde bilinçli olarak propaganda amacıyla dağıtıldığını söyledi.

Bu Kuzey Kore'nin Kim'in kilo kaybını ilk defa doğrulaması olarak kayıtlara geçti. KCTV'nin bu adımı Kuzey Kore lideri ile ilgili 'hasta adam' tartışmalarını da bir kez daha gündeme getirdi.

Hollanda’da Leiden Üniversitesi’nde görevli Kuzey Kore uzmanı Christopher Green, ülke çok zor günler geçirirken, Kim’in ne kadar fazla çalıştığı ve yıprandığını göstermek amacıyla bu görüntülerin dağıtılmış olabileceğini söyledi.

Kim'in zayıfladığını görenlerin üzüntü içerisinde olduğunu belirten bir vatandaş, bu duruma şahit olan herkesin "gözyaşlarına boğulduğunu" ifade etmişti.

Ülkede büyük kriz

Kuzey Kore şu anda büyük bir krizle pençeleşiyor. Ülkede iktidardaki İşçi Partisi Merkez Komitesi'nin önceki hafta yaptığı genel kurul toplantısında konuşan Kim, Kuzey Kore'nin "mevcut uluslararası durumla" nasıl başa çıkması gerektiği hususunda uluslararası topluma müzakere çağrısında bulundu.

Kim, söz konusu çağrısında ABD ile Güney komşusundan açıkça bahsetmedi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında uygulanan kısıtlamaların ve 2020 yılı boyunca yaşanan sel felaketlerinin ekonomiyi olumsuz yönde etkilediğini vurgulayan Kim, gıda kıtlığı konusunda uyarıda bulundu.

Kim, ülkedeki gıda durumunun "endişe verici" olduğunu belirterek, yetkilileri tarımsal üretimin artırılması yönünde harekete geçmeye çağırdı. Bunun yanı sıra Kim, ekonomik zorluklara rağmen kapanma tedbirlerini uygulamaya devam edeceklerini dile getirdi.

Ülkede çay fiyatları 600 liraya ve kahve fiyatları 900 liraya yükselirken Kuzey Kore'nin iki aylık gıda arzı kaldı. Kim Jong-un, Kuzey Kore'yi, ülkenin ürün endüstrisindeki fırtına hasarı ve Kovid-19 nedeniyle sınırların kapanması nedeniyle temel gıdaların fiyatları hızla yükselirken durumun "gerginleştiği" konusunda uyardı.