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Aktüel

Kuzey Kore'de ilk Kovid-19 vakası şüphesi

Yeniakit Publisher
2020-07-26 07:10:51 -
Kuzey Kore'de ilk Kovid-19 vakası şüphesi

TOKYO (AA) - Kuzey Kore'de ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası şüphesinin sınırdaki Kaesong şehrinde meydana geldiği bildirildi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, geçen hafta Kuzey Kore'ye Kaesong şehrinden yasa dışı şekilde giren bir kişi Kovid-19 şüphesiyle gözlem altına alındı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, iktidardaki Kore İşçi Partisinin (WPK) Merkez Komite acil ve genişletilmiş politbüro toplantısında konuya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kim, maksimum düzeyde salgın tedbirleri uygulanacağını belirterek, "Son 6 ayda ülke çapında her sahada alınan yoğun önleyici anti-salgın tedbirlerine rağmen durum kritik." dedi.

Durum tespiti sonrası Kaesong'un cuma gününden bu yana giriş çıkışa kapatıldığını vurgulayan Kim, son 5 günde şehre seyahat etmiş kişilerin karantinada tutulduğunu aktardı.

Pyongyang yönetimi, 2020 başlarında Çin ile mevcut seyrüsefere son verdiğini bildirerek ülkede Kovid-19 tehlikesinin bulunmadığını duyurmuştu.

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