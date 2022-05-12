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Dünya Kuzey Kore yeni füze fırlattı
Dünya

Kuzey Kore yeni füze fırlattı

Güney Kore, Kuzey Kore’nin tanımlanamayan yeni bir füzeyi denize doğru fırlattığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-05-12 13:13:00 -
Kuzey Kore yeni füze fırlattı

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore’ye ait füzenin doğu kıyısı açıklarına doğru fırlatıldığı ifade edildi.

Füzenin ne kadar uzaklığa ateşlendiği ve ne tür bir füze olduğu bilgisi paylaşılmadı.

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, bugün, Kuzey Kore'nin bu yıl 17 balistik füze denediğini ve 7. nükleer denemeye hazırlık için nükleer test sahasını yeniden inşa etmeye başladığını söylemişti.

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