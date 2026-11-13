Kuzey Kore Türk Cumhuriyeti!

İşte Hukukçu yazar AV. Ömer Faruk Uysal'ın kaleme aldığı o yazı;

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetimiz var. Azerbaycan da bir Türk Cumhuriyeti. Hatta iki devlet tek milletiz. Türkistan (Orta Asya) Türk Cumhuriyetleri de var. Bizde çok şükür, Cumhuriyet çok da, demokrasi pek yok. Diktatörlükler ağır basıyor. 2026 yılına gelmişiz, tek adam Aliyev'in aklına başörtüsü yasağı yeni geliyor. Kıbrıs Öğretmenler Sendikası da başörtüsü yasağı istiyor, eylemler yapıyor. Tabii yasak fikri, eskiden Türkiye'de olduğu gibi, Kemalizme dayandırılıyor. Kıbrıstaki yasakçılar, Batılı Rum yönetiminde (GKRC) yaşasalar daha mutlu olacaklar. Kurtarıcıları T.C.yi, Rumlarla birlikte işgalci sayıyorlar.

Peki, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ile ne benzerliğimiz var? En önemli benzerlik; anayasalarında, bizim anayasamızda olduğu gibi bir insan ismi geçiyor. Ülke bizde olduğu gibi hem demokratik, hem halk, hem de cumhuriyet. (CHP'nin C'si ve H'si) Bizdeki resmi ideoloji Kemalizm gibi resmi ideolojileri var. Kimilsungizm-Kimjongilizm. Bu öyle bir cumhuriyet ki, Dede-baba ve oğul diktatörlüğü olarak devam ediyor. İyiki saltanatı kaldırmışlar. Atatürkün iyiki oğlu yok! Dede Kim ll-sung "Ebedi Başkan", baba Kim Jong il ise "Ebedi Genel Sekreter" ilan edilmiş. Bizdeki "Ebedi Şef" veya "Milli Şef" gibi. Tabiki de tek adamlar gibi tek parti ve tek ideoloji var. Öyle istikrasızlığa, tereddüde, cıvıklığa hiç mahal yok. Bizde 1950'ye kadar olduğu gibi. Halen ve zorla sürdürüldüğü gibi.

İran İslam Cumhuriyeti anayasasının başlangıc kısmında ve 107.maddesinde; devrimin önderi ve taklit mercii olarak Ayetullah el-Uzma İmam Humeyni ismi de geçer. Ülkenin resmi mezhebi olarak Caferilik (İmam Cafer) de zikredilir. Kongo ve Brundi gibi Afrika ülke anayasalarında da kurtarıcı şahısların isimlerine yer verilmiştir. Hindistan anayasasında da; antik dönem efsanevi Kral Bharata ve ruhani lider Mahatma Gandi isimleri yer alır.

Az gelişmiş ülkeler, kurtarıcılarından bir türlü kurtulamıyorlar! Halbuki kurtarma işini ordular, diğer paşalar (en kıdemli komutan ve planlayıcı, mareşal Çakmak) subaylar, er ve erbaşlar, şehitler, gaziler, kolu bacağı kopanlar, büyük ve kahraman bir millet yaptı. Hayır efendim sizi bir Süpermen, bir Spiderman, bir Batman kurtardı. Haşa, mucizelerle, tanrı veya yarıtanrı kudretiyle! Sakın ona şükrünüzü ve minnetinizi ihmal etmeyin de, Türkiye nasıl bir Cumhuriyet ve demokrasi olacak? Herşeyi tanrısal tek adam yaptıysa ve herşey ona bağlıysa?

Tahmin olunacağı gibi, bizim anayasamızda Atatürk ismi birçok defa geçer. Kuzey Kore, İran ve Kongo'dan aşağıda kalamazdık değil mi? Bu ülke sahipsiz değil, bir patronu var kardeşim! "Atatürk ilke ve inkılapları", "Atatürk milliyetçiliği", "ÖLÜMSÜZ ÖNDER ve EŞSİZ KAHRAMAN ATATÜRK" Atatürk ilke ve inkılapları dediğimiz de, CHP ve 6 okudur, başka bir parti sözkonusu olamaz. Atatürk milliyetçiliği de MHP, BBP, İP milliyetçilikleri olamaz! Halbuki Atatürk milliyetçi olabilir de, Atatürk milliyetçiliği olamaz. Milliyetçilik onun icadı değildir, çok eskidir. Ölümsüz önder ve eşşiz kahraman varken, anayasayla da perçinlenmişken, başka bir parti ve ideolojiye söz düşmez! Önderiniz ölümsüz ve eşşiz bir kahramansa, ne lüzum var CHP'den başka bir parti ve 6 oktan başka ideoloji aramaya? Kemalizm neyinize yetmiyor kardeşim? Atatürk ölmediği ve ölmeyeceği halde, yerine bir başka cumhurbaşkanı seçmek nankörlük ve hadsizlik değil mi?

Daha ilginc olan anayasa 134. md'de yer alan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, "Atatürk’ün manevi himayelerinde" çalışır! Pozitif ve pozitivist bir anayasa metninde "manevi himayeler" acaba nasıl oluyor? Mustafa Kemal pozitivist değil miydi?

Kemalizm tipik bir Batıcı ideolojidir. Herşeyi Batı'dan alır ve muasır medeniyet ise sadece Batı medeniyetidir. Ancak hiçbir Avrupa ülkesi anayasasında böyle şahıs isimleri, büyük kurtarıcılar, ölümsüz önder ve eşşiz kahramanlar geçmez. Başta demokrasinin beşiği sayılan İngiltere, Hollanda, İsveç, Norveç, Danimarka, İspanya gibi 11 Batı monarşisinde dahi, tek adam, tek parti, tek ideoloji diye bir şey yoktur. Biz neden İngiltere, İsveç, Norveç, Hollanda, Belçika, İspanya Krallıkları ve demokrasileri değilde; Kore, Kongo, İran, Brundi cumhuriyetleri ligindeyiz? Biz Selçuklu, Osmanlı gibi büyük, kadim, güçlü Hilafet, Meşrutiyet bakiyesiyiz. İlk meclisimiz Abdülhamid Han devrinde taa 1876'da açılmış. O tarihten muhtelif partiler ve serbest seçimler, düşünce klüpleri, gazete ve dergiler gırla gitmiş. Tek parti diktatörlük döneminde ise çok parti ve serbest seçimler hak getire!

Kore'de olduğu gibi devlet isminde "cumhuriyet", "demokratik" "halk" geçmesinin kıymet-i harbiyesi yoktur. İsmi krallık olmasının da bir mahzuru yoktur. Önemli olan gerçek, fiili durumdur, isim ve şekil değildir.

Kuzey Kore diktatörlüğü ile en benzer yönümüz ise, bol bol heykel, büst, mask ve şahıs resimlerine sahip olmamızdır. Her meydanda, okul önlerinde, sınıflarda, devlet dairelerinde, her köşe başında yer alırlar. Büyük, kaba, parmağım kör gözüne bir aşırılıkla! Beşeri bir dinin hoyrat propagandası. İnsanları ezen heykeller. Bu tarz, ideolojiler ve diktatörlükler devrinden kalma demode bir piar, İslami literatürde bir nevi şeair. Tanrınızı asla unutmayınız, minnetiniz hiç eksilmesin. Daima borçlu ve müteşekkir olunuz cumhuriyeti, demokrasisi!

Bütün bunlar, sosyalist, faşist, nazizt, otoriter ve totaliter rejimlerin amentülerinin gereği. Şimdilerde bütün hızını kaybetti ama Kore, Küba, Çin ve elbette Türkiye gibi geçen yüzyıldan kalan ülkelerde bir müddet daha devam edecek gibi.

Kemalizm Batıcı hatta Batılı bir ideolojidir demiştik. Fakat soruyoruz, hangi Batılı ülkede böyle tanrılaştırılan bir lider, ideoloji, binlerce heykel ve büst var? Törenler, ritüeller, tapınmalar! Tablo ilkel, paganist, totemist değil mi? Üstelik bunu muasırlık, modernlik, çağdaşlık diye pazarlıyorsunuz. Evet bir asır önce belki öyle sayılabilirdi, ama şimdi demode, çağdışı, anakronik!