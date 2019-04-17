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Kuzey Kore nükleer tesisinde canlanma

Bir Amerikan düşünce kuruluşu, Kuzey Kore'nin ana nükleer tesisinden gelen bir haftalık uydu fotoğraflarına göre Kuzey Kore’nin nükleer faaliyetlerine yeniden başlamış olabileceğini ileri sürdü.

17 Nisan 2019 Çarşamba 13:31
Kuzey Kore nükleer tesisinde canlanma

Münübe Yılmaz

Bir Amerikan düşünce kuruluşu, Kuzey Kore'nin ana nükleer tesisinden gelen bir haftalık uydu fotoğraflarına göre Kuzey Kore’nin nükleer faaliyetlerine yeniden başlamış olabileceğini ileri sürdü. Washington Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi 12 Nisan tarihli uydu fotoğraflarında, beş özel vagonun Uranyum Zenginleştime Merkezi ve Radyokimya laboratuvarı yakınlarında görüntülendiğini, bunun da radyoaktif malzemelerin nükleer bomba yakıtına dönüştürüldüğü anlamına gelebileceğini iddia etti. Merkez tarafından sunulan raporda “Geçmişte bu özel vagonlar radyoaktif malzemenin taşınması ve yeniden işleme çalışmaları sırasında görüldü" denildi. Kuzey Kore uzmanı Jenny Town "Kuzey Kore'yle Yongbyon konusunda bir uzlaşma olmadığı için, Hanoi'den bu kadar kısa süre sonra bir şeyler yapmaya başlıyor olmalarındaki zamanlama ilginç." ifadelerine yer verdi. Hanoi görüşmeleri, Trump'ın Kuzey Kore'nin tüm nükleer silahlarını ve nükleer malzemesini ABD'ye teslim etmesi karşılığında, bu ülkeye yönelik tüm ambargoların kalkmasını öngören "büyük anlaşma" teklifi üzerineydi. Fakat Trump, son bir yılda Kuzey Kore lideri Kim ile, Kuzey Kore'nin ABD'yi tehdit eden nükleer programından vazgeçmeye ikna etmek için iki kez görüşmesine rağmen Kuzey Kore’yi nükleersizleştirme adına pek bir ilerleme sağlanamamıştı. Uzmanlar Kuzey Kore'nin nükleer silah envanterinde 20 ila 60 nükleer savaş başlığı olduğunu tahmin ediyor.

 

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Haber Tarihi: 17 Nisan 2019 Çarşamba 13:31
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