Kuzey Kore liderinin “gizli” oğlu: O Koreli kim, ülke oğlunu neden basından uzak tutuyor? Ve Koreliler şaşkın

Korea Times'ın aktardığına göre Ulusal İstihbarat Teşkilatı'ndan emekli bir yetkili olan Choi Soo-young, "Oğlunun çekici olmayan fiziksel görünümü, babasının veya obez kız kardeşinin aksine zayıf olduğu için Kim'i oğlunu basından uzak saklamaya sevk ediyor."dedi."Gizli Oğlunun, dedesi Kim Il Sung'a hiç benzemediğini duydum." diye ekledi.

Gazeteye göre, Kuzey Kore'nin ‘’şişman’’ kurucusu Kim Il Sung'a benzerlik, ülkedeki liderler için vazgeçilmez bir özellik olarak görülüyor. Bu yüzden Kim Jong Un'un "tombul" kızı Kim Ju Ae'nin babasından sonra iktidara gelmesi muhtemel görünüyor.

Kuzey Kore'de eğitim gören, atları seven ve kayak tutkunu olan Ju-Ae, ilk kez 2022'nin sonunda babasıyla yan yana yürürken bir balistik füze testini mutlu bir şekilde izlerken sahneye çıktı.

Korea Times'ın aktardığına göre Ulusal İstihbarat Teşkilatı'ndan emekli bir yetkili olan Choi Soo-young, "Oğlunun çekici olmayan fiziksel görünümü, babasının veya obez kız kardeşinin aksine zayıf olduğu için Kim'i oğlunu basından uzak saklamaya sevk ediyor."dedi."Gizli Oğlunun, dedesi Kim Il Sung'a hiç benzemediğini duydum." diye ekledi.

Gazeteye göre, Kuzey Kore'nin ‘’şişman’’ kurucusu Kim Il Sung'a benzerlik, ülkedeki liderler için vazgeçilmez bir özellik olarak görülüyor. Bu yüzden Kim Jong Un'un "tombul" kızı Kim Ju Ae'nin babasından sonra iktidara gelmesi muhtemel görünüyor.Kuzey Kore'de eğitim gören, atları seven ve kayak tutkunu olan Ju-Ae, ilk kez 2022'nin sonunda babasıyla yan yana yürürken bir balistik füze testini mutlu bir şekilde izlerken sahneye çıktı.

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Gizli oğlun hiçbir fotoğrafı olmasa da gazete, mevcut lider Kim’in küçük yaştayken zayıf olduğu fotoğraflarını yayınladı. Kuzey Kore Liderlik İzleme Örgütü'nün kurucusu Michael Madden, "Kim Jong Un erken yaştayken zayıftı ancak babası ve teyzesi ona iktidarı alabileceğini göstermek için kilo alması gerektiğini söyledi" dedi.

Madden "Onlara göre Kuzey Koreli elitler, özellikle de eski generaller, 27/28 yaşındaki bu genci gördüklerinde, ondan fiziksel olarak korkacaklar" diye devam etti.

Madden şöyle ekledi: "Kendimizi başkalarına nasıl sunduğumuzla ilgili bazı Kuzey Kore kavramları var ve Batı'da gördüğümüzden çok farklı olan belirli bir çekicilik algısı var."

Güney Kore istihbarat servisi, Kim Jong Un'un üç çocuğu olduğunu söyleyerek en büyük olan gizli oğlunun, ardından kızı Kim Ju Ae'nin, ardından da cinsiyeti bilinmeyen bir çocuğun olduğunu belirtti.Eski Güney Koreli istihbarat yetkilisi, Kuzey Kore liderinin en büyük çocuğunun gizli tutulduğunu doğrulayarak liderin evlilik dışı doğan iki çocuğuna ek olarak iki meşru çocuğunun olduğunu kaydetti.

Kim'in oğullarından hangisinin iktidarı devralacağı sorusu şimdiye kadar cevapsız kaldı.