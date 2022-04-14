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Dünya Kuzey Kore lideri, ünlü haber spikerine lüks ev hediye etti
Dünya

Kuzey Kore lideri, ünlü haber spikerine lüks ev hediye etti

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, "pembe kadın" olarak bilinen devlet medyası spikeri Ri Chun Hi'ye (79) lüks bir ev hediye etti.

Yeniakit Publisher
2022-04-14 16:06:00 - 2022-04-14 16:12:09

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kim, geleneksel kıyafetlerinin rengi nedeniyle "pembe kadın" olarak tanınan spiker Ri’ye lüks bir ev hediye etti ve ondan iktidardaki İşçi Partisi’nin sesi olmaya devam etmesini istedi.

Kim, Ri’nin her zaman olduğu gibi, İşçi Partisi'ne uygun şekilde çalışmalarına devam edeceği beklentisini dile getirdi.

Ri yeni evinde aile bireylerinin mutluluk gözyaşları içinde gece boyunca uyumadığını aktardı.

Kuzey Kore lideri Kim ile ünlü spiker, dün, söz konusu hediye evi birlikte ziyaret etti.

Ri’nin evdeki merdivenlerden inip çıkarken sıkıntı yaşamaması için bir çalışma başlatıldı.

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