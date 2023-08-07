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Dünya Kuzey Kore lideri: Savaş hazırlıklarını güçlendireceğiz
Dünya

Kuzey Kore lideri: Savaş hazırlıklarını güçlendireceğiz

Yeniakit Publisher
2023-08-07 09:09:00 - 2023-08-07 09:10:10
Kuzey Kore lideri: Savaş hazırlıklarını güçlendireceğiz

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, önemli silah fabrikalarını ziyaret ederek ülkesinin silah teknolojisini geliştirme ve savaş hazırlıklarını güçlendirme mesajı verdi.

Kuzey Kore basınındaki haberlere göre Kim, 3 günlük silah fabrikaları turunu tamamladı.

Tur kapsamında aralarında nükleer balistik füzeler için çeşitli sistemler üreten fabrikaları da gezen Kim, ismi açıklanmayan bir fabrikayı ziyaretinde, "Bu fabrikanın Kuzey Kore'nin savaş hazırlığını mükemmelleştirme yolunda önemli sorumlulukları ve görevleri var." ifadesini kullandı.

Kim, seyir füzeleri ve insansız hava araçları için motor imal edilen fabrikada ise üretimi hızlandırma vurgusu yaparak, başka bir fabrikada da ülke askerlerinin taşıdığı silahların modernize edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Kim'in masanın üzerinden silahla hedef alarak atış yaptığına ilişkin fotoğraf, Kuzey Kore basını tarafından servis edildi.

Güney Kore Sejong Enstitüsü Analisti Cheong Seong Chang, Kim'in bu ziyaretle hem yerli silahların modernizasyonunu teşviki hem de Rusya'ya ihraç edilebilecek silahları denetlemeyi amaçladığını belirtti.
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Kim'in ziyaretinin, ABD ve Güney Kore'nin bölgede yeni bir tatbikat hazırlığı yaptığı döneme gelmesi dikkati çekti.

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Yorumlar

Cezvi

Lo gardaşım vallah dünya gafadan gırıkların elinde galmıştır ha. Erdoğanla Putini çığın, bi gaç dene de ögle çığın, gerisinin içlerisinde bi dene agıllı yok ha?!?!?!?! Ne olii bilmirem ha. Şaka falam da yapmiim ha bı arada. Çok samimiyem sadece.

Şeyh Şamil

Ulen kim aptallık edip çin uşaklığı yapma. Güney de abd uşaklığını bıraksın birlesın özgür ve hür güçlü bir Kore kurun.
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