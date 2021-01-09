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Dünya Kuzey Kore lideri Kim, nükleer silah kapasitesini artırmakla tehdit etti
Dünya

Kuzey Kore lideri Kim, nükleer silah kapasitesini artırmakla tehdit etti

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, geliştirilmekte olan yüksek teknolojili silah sistemlerinin listesini açıklayarak, nükleer silah deposunu güçlendirmekle tehdit etti.

Yeniakit Publisher
2021-01-09 11:37:00 -
Kuzey Kore lideri Kim, nükleer silah kapasitesini artırmakla tehdit etti

Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) haberine göre, başkent Pyongyang’da 5 yıl aradan sonra düzenlenen Kore İşçi Partisi 8. Kongresi'nde konuşan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Washington’la diyaloğa açık olduğunu ancak Kuzey Kore’nin ABD düşmanlığıyla başa çıkabilmesi için askeri ve nükleer kapasitesini daha da artırması gerektiğini ifade etti.

Kuzey Kore lideri konuşmasında, ABD’nin Kuzey Kore’nin "ana düşmanı" olduğunu yineleyerek, "ABD'de kim göreve gelirse, ülkenin temel yapısı ve düşmanca politikası asla değişmeyecek." dedi.

ABD ile yeni ilişkiler kurmanın, ABD’nin düşmanca politikasını sürdürüp sürdürmemesine bağlı olduğunu ifade eden Kim, düşman güçler nükleer silahlarını kullanmayı düşünmedikçe, nükleer silahların kullanılmayacağını söyledi.

Kim, Kongre'nin açılışında ülkenin neredeyse tüm sektörlerinin ekonomik kalkınma planlarının gerisinde kaldığını belirterek, 2016 yılında belirlenen 5 yıllık kalkınma planının başarısızlıkla sonuçlandığını itiraf etmişti.

Yönetiminin karşılaştığı zorlukları "şimdiye kadarki en kötü ve beklenmedik" şeklinde yorumlayan Kim, 5 yıllık yeni bir plan çağrısında bulunmuştu.

Kore İşçi Partisinin en üst düzey karar organı olan Kongre, en son 2016 yılında toplanmıştı.

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