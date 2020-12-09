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Dünya Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un kardeşi Kim Yo-Jong'dan olay tehdit
Dünya

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un kardeşi Kim Yo-Jong'dan olay tehdit

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un kardeşi Kim Yo-Jong, Güney Kore çok sert bir tehditte bulundu. Güney Kore'den gelen koronavirüs vaka iddiasına yanıt veren Jong, 'Bu sözleri unutmayacağız. Bedelini ağır ödemek zorunda kalabilirler' dedi. Jong'un tehdidi Güney Kore'de tedirginliğe neden oldu.

Yeniakit Publisher
2020-12-09 13:40:00 -
Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un kardeşi Kim Yo-Jong'dan olay tehdit

Kuzey Kore lideri Kim'in hem kız kardeşi hem de baş danışmanı Kim Yo-jong, ülkede Kovid-19 vakası olmadığı iddiasındaki Pyongyang'a inanmadığını söyleyen Güney Kore Dışişleri Bakanı’na sert tepki gösterdi. Kim "Bu sözleri unutmayacağız, bunun bedelini ağır ödemek zorunda kalabilir" dedi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, Pyongyang'ın ülkede Kovid-19 vakasının bulunmadığına dair iddialarının şüphe uyandırdığını belirten Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha’ya 'küstah' diyerek tepki gösterdi.

‘Donmuş ilişkileri daha da soğutma konusunda çok istekli’

Kim Yo-jong, bugün yaptığı açıklamada, Kang'ı, bu açıklamalarıyla ‘zaten gergin olan ilişkilerinin daha kötü hale getirmekle suçladı:

“Sonuçlarını göz önünde bulundurmadan düşüncesizce yaptığı bu sözleriyle Kore'nin kuzeyi ile güneyi arasındaki soğuk ilişkileri daha da soğutma konusunda çok istekli olduğu anlaşılıyor."
Kardeş Kim, “Bu sözleri asla unutmayacağız ve bunun bedelini çok ağır ödemek zorunda kalabilir" diye tepki gösterdi.

Kang ne demişti?

Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang, Bahreyn'de düzenlenen bir forumda, Kuzey Kore'de hiçbir vakanın olmadığına 'inanmanın zor' olduğunu ifade etmiş, Pyongyang'ın Seul'un pandemiye karşı yardım etme teklilerine yanıt vermediğini eklemişti.

‘Pandemiyle Kuzey Kore daha çok Kuzey Kore oldu’

"Aslında pandemi Kuzey Kore'yi daha çok Kuzey Kore yaptı. Yani daha kapalı ve Kovid-19'a karşı alınacak önlemler konusunda çok az tartışmanın yapıldığı, yukarıdan aşağıya ilerleyen bir karar verme süreci var" ifadelerini kullanan Kang, şu değerlendirmeyi yapmıştı:

"Tüm işaretler, rejimin var olmadığını söyledikleri hastalığı kontrol etmeye yoğun bir şekilde odaklandığını gösteriyor."

Uzmanlar, ‘İmkansız’ diyor

Virüsün ülkeye girişini önlemek için geçen ocak ayından itibaren sınırlarını kapatan Kuzey Kore, hala ülkede herhangi bir koronavirüs vakasının bulunmadığı konusunda ısrar ediyor. En son ülkenin lideri Kim, de büyük bir askeri tören sırasında bu iddiaları tekrarladı.

Ancak birçok uzman, virüsün çıkış noktası ve Kuzey Kore'nin komşusu Çin'in ülkeye ticaret ve yardım sağlayan başlıca ülke olduğunu göz önünde bulundurarak, böylesi bir durumda hiçbir vakanın bulunmadığına dair iddiaların imkansız olduğunu belirtiyor.

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