Dezenformasyon Bülteni 2025 Almanak’ı yayımlandı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Cumhurbaşkanımız öncülüğünde yürütülen hakikat mücadelemiz, Türkiye Yüzyılı vizyonu anlayışı doğrultusunda, doğru bilginin korunması, dezenformasyonla mücadele hedefiyle kararlılıkla sürdürülmektedir." dedi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından, Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin (DMM) 2025'te yaptığı çalışmaların yer aldığı "Dezenformasyon Bülteni 2025 Almanak" hakkında paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı DMM'nin, 2025 boyunca ulusal ve uluslararası kamuoyunu ilgilendiren asılsız iddiaları sistematik biçimde takip ettiğini, doğrulama ve yalanlama faaliyetlerini kesintisiz şekilde sürdürdüğünü hatırlatan Duran, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda sosyal medya hesapları aracılığıyla 337 yalanlama yayımlanmış, ayrıca 35 Dezenformasyon Bülteni hazırlanarak kamuoyunun erişimine sunulmuştur. Yıl içinde yayımlanan yalanlamaların tek bir kaynakta toplanması amacıyla hazırlanan Dezenformasyon Bülteni 2025 Almanak, dezenformasyon örneklerini sistematik biçimde derlemekte ve hakikat temelli mücadelenin kurumsal yöntem ve kapasitesini somut biçimde ortaya koymaktadır. Almanak, toplumsal farkındalığın artırılması, doğru bilgiye erişimin desteklenmesi ve yürütülen mücadelenin sürdürülebilir niteliğinin kamuoyuna güçlü biçimde aktarılmasına katkı sağlamaktadır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde yürütülen hakikat mücadelemiz, Türkiye Yüzyılı vizyonu ve iletişim yüzyılı anlayışı doğrultusunda, doğru bilginin korunması, dezenformasyonla etkin mücadele edilmesi ve hakikatin güçlü bir şekilde savunulması hedefiyle kararlılıkla sürdürülmektedir."

