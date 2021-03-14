  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Kuzey Kore, Joe Biden yönetimine cevap vermedi
Dünya

Kuzey Kore, Joe Biden yönetimine cevap vermedi

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Kuzey Kore'ye ulaşmaya çalıştığı ancak Pyongyang'ın yanıt vermediği iddiası dünya gündemini sarstı.

Yeniakit Publisher
2021-03-14 08:56:00 -
Kuzey Kore, Joe Biden yönetimine cevap vermedi

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, geçen ay Kuzey Kore ile temas kurmaya çalıştığı ancak Pyongyang'ın henüz bu temas girişimine yanıt vermediği iddia edildi.

CNN televizyonuna konuşan isimleri açıklanmayan ABD'li yetkililer, Biden yönetiminin birçok kanaldan Kim Jong-un yönetimine ulaşmaya çalıştığını ileri sürdü.

Yetkililer, "Gerilimin tırmandırılması riskini azaltmak için şubatın ortalarından itibaren New York'ta dahil birçok kanal üzerinden Kuzey Kore hükümetine ulaşmaya çalıştık. Şu ana kadar Pyongyang'dan herhangi bir yanıt alamadık. Bu da son bir yıldır birçok kez ABD girişimlerine rağmen Kuzey Kore ile aktif bir diyalog kuramadığımızın üzerine geldi." ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore'ye ulaşma girişimlerine dair detay vermeyen yetkililer, Biden yönetimin Kuzey Kore'ye yönelik politikayı ve bu ülkenin ABD'ye ve bölgeye yönelik tehditlerine karşı seçenekleri de gözden geçirdiğini belirtti.

ABD ile Kuzey Kore arasında Pyongyang yönetiminin nükleer silah ve balistik füze programından dolayı zaman zaman gerilim tırmanıyor.

Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde de tırmanan gerilimden sonra Trump ile Kim 12 Haziran 2018'de Singapur'da bir araya gelmişti.

İki lider arasında daha sonra mektuplaşmalar da olmuştu. Ancak Kuzey Kore nükleer programı ve balistik füze denemelerine devam etmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın yeniden o seviyeyi görür mü? Uzman isimden dikkat çeken sözler
Ekonomi

Altın yeniden o seviyeyi görür mü? Uzman isimden dikkat çeken sözler

Altın fiyatları yükselecek mi? Altın fiyatları düşecek mi? Altın ne olcak? gibi sorular vatandaşlarca araştırılırken, Ekonomist Prof. Dr. Em..
Eski milletvekili hayatını kaybetti
Siyaset

Eski milletvekili hayatını kaybetti

TBMM 21. Dönem DSP’den Manisa Milletvekili seçilen İsmail Bozdağ, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
CHP'li Veli Ağbaba pişkinlikte çığır açtı: Emekli içki içemez mi?
Siyaset

CHP'li Veli Ağbaba pişkinlikte çığır açtı: Emekli içki içemez mi?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 'Torunuma süt alamıyorum' diyen ancak alkol masasındaki keyifli pozları ortaya çıkınca çirkin tezga..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay