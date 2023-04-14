Kuzey Kore 'en güçlü' füzesini böyle test etti

Kuzey Kore, bugüne kadarki "en güçlü" füzesi olan Hwasong-18'i test ettiğini duyurdu.

Katı yakıtlı kıtalararası balistik Hwasong-18'in ülkenin nükleer saldırı kabiliyetini "ciddi biçimde artırdığı" ifade edildi.

Dün test edilen füze, Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido bölgesine düşmüştü.

Kuzey Kore'nin balistik füze fırlattığını duyurmasının ardından halka tahliye çağrısı yapan Japon hükümeti, vatandaşlarına bina içlerine ya da yer altı sığınaklarına girmeleri uyarısı yapmıştı.

Denemenin Kuzey Kore'nin doğu kıyılarından yapıldığı belirtilmişti.

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Sıvı yakıtlı füzelerden daha hızlı ateşlenebilen katı yakıtlı füzelerin tespit ve müdahalesinin daha zor olduğu belirtiliyor. (İLKHA)