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Dünya Kuzey Kore denizaltıdan balistik füze ateşledi
Dünya

Kuzey Kore denizaltıdan balistik füze ateşledi

Kim Jong-un'un fırlattığı balistik füzeye ilişkin detaylar henüz bilinmiyor. Kuzey Kore'nin komşuları Güney Kore ve Japonya, testin bir denizaltıdan gerçekleştiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-05-07 11:32:00 -
Kuzey Kore denizaltıdan balistik füze ateşledi

Kuzey Kore, üç gün önceki füze testinin ardından bugün yeni bir deneye girişti. Kim Jong-un'un bir denizaltıdan kıtalararası balistik füze ateşlediği bildiriliyor.

Kuzey Kore'nin testi, ABD'nin Pyonyang yönetiminin nükleer bir teste hazırlanıyor olabileceğini duyurmasının hemen ardından geldi.

Milliyet'te yer alan habere göre, Güney Kore ve Japonya, kısa menzilli balistik füzenin yerel saatle 14.07'de denizaltıdan fırlatıldığını duyurdu.

Füze, Kuzey Kore'nin ana deniz tersanesinin bulunduğu Sinpo açıklarına düştü.

Sinpo'dan alınan son uydu fotoğrafları, askeri üste denizaltı hareketliliğini gösteriyordu.

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