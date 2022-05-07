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Dünya Kuzey Kore dar pantolon giymeyi yasakladı! İşte sebebi...
Dünya

Kuzey Kore dar pantolon giymeyi yasakladı! İşte sebebi...

İngiliz gazetesi The Sun'ın haberine göre Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, ülkede dar kesim pantolonun giyilmesini yasakladı.

Yeniakit Publisher
2022-05-07 17:22:00 -
Kuzey Kore dar pantolon giymeyi yasakladı! İşte sebebi...

Kim Jong-Un'un ülkedeki genç yetişkinlerin Batılı trendleri takip etmesinden korktuğu ifade edildi. Bu nedenle de ülkede dar kesim pantolonun giyilmesi yasaklandı.

Ülkede aktif rol alan Sosyalist Yurtsever Gençler Birliği'nin şimdilerde 20 ve 30'lu yaşlardaki gençlerin pantolonlarını inceledikleri ve dar pantolon giyenleri tespit ettiği ifade edildi.

Güvenlik şubelerine getirilen dar pantolon giyenlere 'moda suçlarını tekrar etmeyeceklerine dair özeleştiri mektupları' yazmaları isteniyor. Yetkililer, Kuzey Kore tarzında kıyafet giymenin ve saç kesmenin sosyalist bir yaşam tarzının oluşturulmasında önemli bir rol oynadığını vurguluyor.

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