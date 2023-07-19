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Dünya Kuzey Kore balistik füze fırlattı
Dünya

Kuzey Kore balistik füze fırlattı

Yeniakit Publisher
2023-07-19 07:20:00 -
Kuzey Kore balistik füze fırlattı

Japonya Başbakanlık Ofisi, Kuzey Kore’nin balistik füze fırlattığını duyurdu.

Kuzey Kore’nin füze denemeleri devam ediyor. Japonya Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Kore’nin balistik füze fırlattığı duyuruldu. Güney Kore basını ise, söz konusu füzenin Japon Denizi’ne düştüğünü aktardı.

Fırlatma ayrıca, ABD nükleer balistik füze denizaltısının 1980'lerden bu yana ilk kez Güney Kore'ye demirlemesinden bir gün sonra gerçekleşti.

Öte yandan Kuzey Kore, en son 1 hafta önce Hwasong-18 kıtalararası balistik füzesini test etmişti.

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