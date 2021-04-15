Kuzey Kıbrıs'ta skandal Kur'an kursu kararı

Kur'an-ı Kerim kursları konusunda sunulan davada Kuzey Kıbrıs Anayasa Mahkemesi kararını açıkladı. Hizmet Sendikası (HİZMET-SEN) tarafından devlete açılan dava sonucuna göre, Din İşleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Değişiklik Yasası’na yeni eklenen 8B maddesi yani Din İşleri Komisyonu adında bir komisyonun halk arasında bilinen ismi ile 'Kur'an kursu' düzenleme yetkisi elinden alındı.

Kursların faaliyetleri resmen durduruldu

Anayasa Mahkemesi'nin aldığı karar doğrultusunda Kuran kurslarının faaliyetleri ülkede resmen durduruldu.

Yazar Yusuf Kaplan skandal karar sonrası yaptığı açıklamada, Kıbrıs'ta Kur'ân kursları kapatılıyor! Bir toplumun intiharı bu! Bunu emperyalistler bile yapamazdı! Rum kesiminde kilise her şeyin merkezinde, KKTC'de Kur'ân Kursları kapatılıyor! Şiddetle kınıyorum! Laikliğiniz başınıza çalınsın sizin!