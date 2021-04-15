Kuzey Kıbrıs'ta laiklik hortladı! KKTC’de skandal AYM kararı:Kuran kursları kapatılsın!
Kuzey Kıbrıs Anayasa Mahkemesi skandal bir karara imza attı ve ülkedeki Kuran kurslarının kapatılmasına karar verdi. yeniakit.com.tr’ye konuşan Kuzey Kıbrıs Din Görevlileri Başkanı Süleyman Çakır, “AYM’nin kararı din ve vicdan özgürlüğüne karşı aykırı bir karardır. Ayrıca KKTC’de Kur’an kursları yok ki kapatılma kararı verilsin.” dedi.
MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Anayasa Mahkemesi Kur'an kurslarının anayasanın Laiklik ilkesine karşı olduğu gerekçesi ile kapatılmasına karar verdi.
Yetki alındı
KKTC'de Anayasa Mahkemesi şaşırtan bir karara imza attı. Hizmet Sendikası (HİZMET-SEN) tarafından devlete açılan dava sonucuna göre, Din İşleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Değişiklik Yasası'na yeni eklenen 8B maddesi yani Din İşleri Komisyonu adında bir komisyonun halk arasında bilinen ismi ile "Kur'an Kursu" düzenleme yetkisi elinden alındı.
Anayasa Mahkemesinin aldığı karar ile Kur'an kurslarının faaliyetleri KKTC'de resmen durduruldu.
Süleyman Çakır: AYM, KKTC’de olmayan Kur’an kursları için skandal bir karar verdi
yeniakit.com.tr’ye konuşan Kuzey Kıbrıs Din Görevlileri Sendikası Başkanı Süleyman Çakır, “Anayasa Mahkemesi’nin aldığı bu karar din ve vicdan özgürlüğü ve anayasanın eşitlik ilkesine aykırı bir karardır. Henüz mahkemenin gerekçeli kararını bilmiyoruz fakat eğer verilen karar doğru ise bana göre skandal bir karardır. Kuzey Kıbrıs’ta zaten Kur’an kursları yok ki, olmayan kursları için karar mı verilir?” diye sordu.