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Teknoloji ‘Kuzey Işıkları’ kaosa yol açabilir
Teknoloji

‘Kuzey Işıkları’ kaosa yol açabilir

Yeniakit Publisher
2024-07-14 09:46:00 -
‘Kuzey Işıkları’ kaosa yol açabilir

Bilim insanları, Kuzey Işıkları’nın Dünya’nın manyetik alanına gelen darbeler sonucu oluştuğunu ve bunun da elektrik hatları, petrol boru hatları, demiryolları ve denizaltı kabloları gibi kritik ekipmanlara zarar verebileceği uyarısında bulundu.

Güneş fırtınalarının atmosfer üzerindeki etkileri nedeniyle iletişim kesintilerine neden olduğu biliniyor. Fakat Dünya’nın manyetik alanına çarpan gezegenler arası şoklar da yeryüzünde güçlü elektrik akımlarına neden olarak ‘altyapı’yı tehdit ediyor.

Frontiers in Astronomy and Space Sciences dergisinde yayımlanan makalede, auroralara neden olan aynı güçlerin boru hatları gibi elektrik ileten altyapılara zarar verebilecek akımlara da neden olduğunu gösteriyor. Auroraların iki süreçten kaynaklandığını anlatan makalede; Güneş’ten fırlayan parçacıkların Dünya’nın manyetik alanına ulaşarak jeomanyetik fırtınaya neden olması ya da gezegenler arası şokların Dünya’nın manyetik alanını sıkıştırması sonucu oluştuğu ifadeleri yer aldı.

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