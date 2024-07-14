‘Kuzey Işıkları’ kaosa yol açabilir

Güneş fırtınalarının atmosfer üzerindeki etkileri nedeniyle iletişim kesintilerine neden olduğu biliniyor. Fakat Dünya’nın manyetik alanına çarpan gezegenler arası şoklar da yeryüzünde güçlü elektrik akımlarına neden olarak ‘altyapı’yı tehdit ediyor.

Frontiers in Astronomy and Space Sciences dergisinde yayımlanan makalede, auroralara neden olan aynı güçlerin boru hatları gibi elektrik ileten altyapılara zarar verebilecek akımlara da neden olduğunu gösteriyor. Auroraların iki süreçten kaynaklandığını anlatan makalede; Güneş’ten fırlayan parçacıkların Dünya’nın manyetik alanına ulaşarak jeomanyetik fırtınaya neden olması ya da gezegenler arası şokların Dünya’nın manyetik alanını sıkıştırması sonucu oluştuğu ifadeleri yer aldı.

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