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Dünya Kuzey İrlanda’daki şiddet olaylarında araçlar ateşe verildi
Dünya

Kuzey İrlanda’daki şiddet olaylarında araçlar ateşe verildi

Kuzey İrlanda'da devam eden şiddet olaylarında birlik yanlıları polise molotofkokteyli ve taşlarla saldırıp bir aracı ateşe verdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-10 04:05:00 - 2021-04-10 04:07:40
Kuzey İrlanda’daki şiddet olaylarında araçlar ateşe verildi

Avrupa Birliği (AB) ile varılan Brexit anlaşması gereği Kuzey İrlanda ve Birleşik Krallık'ın geri kalanı arasında ticarete sınırlama getiren düzenlemeye karşı 29 Mart'ta başlayan olaylar sürüyor.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip'in ölümünün ardından yapılan çağrıları dinlemeyen birlik yanlıları bir kez daha sokağa çıktı.

Olaylar sırasında göstericiler ateş yakarak yolları kapattı. Polise molotofkokteyli ve taşlarla saldıran birlik yanlıları bir aracı ateşe verdi. Polisin çoğu kez geri çekilmek zorunda kaldığı görüldü.

Olayların sebebi

Birlik yanlıları, Brexit anlaşmasının bir parçası olan Kuzey İrlanda Protokolü'ne karşı çıkıyor. Protokol, Birleşik Krallık'ın parçası olan Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasındaki ticareti düzenliyor.

Protokole göre Brexit'e rağmen Kuzey İrlanda, AB'nin gümrük birliği kurallarına tabi olmaya devam ediyor. Birleşik Krallık'ın geri kalanıyla ticareti ise Kuzey İrlanda limanlarında gümrüğe tabi tutuluyor.

Birlik yanlıları, Kuzey İrlanda Protokolü'nün ticarete zarar verdiğini ve Kuzey İrlanda'nın Birleşik Krallık'taki konumunu tehdit ettiğini savunuyor.

Ayrıca ayrılıkçı Sinn Fein partisi üyeleri ve yetkililerinin eski bir IRA istihbarat şefinin geçen haziran ayındaki cenaze töreni sırasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yasaklarını ihlal etmesi ve polisin müdahalede bulunmaması da diğer bir sebep olarak öne çıkıyor.

 

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