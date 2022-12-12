Kuzey İrlanda'da sağlık çalışanları greve gitti

Kuzey İrlanda’da UNISON, Nipsa ve GMB sendikalarına üye sağlık çalışanları, enflasyonun altında gelen maaş teklifini kabul etmeyerek bir günlük greve gitti.

Sendikalar, 2022-2023 dönemi için verilmesi planlanan 1400 sterlinlik ikramiyenin artan enflasyon karşısında yeterli olmadığını, üyelerinin geçimlerini sağlayabileceği makul ücret ve hastalara daha iyi hizmet sunulması için istihdam çağrılarını yineleyeceklerini ve talepleri karşılanmadığı takdirde eylemlerini sürdüreceği açıklamasını yaptı.

Öte yandan, İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda'da binlerce hemşire de 15 ve 20 Aralık'ta iki gün sürecek toplu greve gitmeye hazırlanıyor.

Ayrıca İngiltere ve Galler'de, maaş zammı ve çalışma koşullarındaki anlaşmazlık nedeniyle 10 binden fazla ambulans personeli ve acil servis çalışanı 21 ve 28 Aralık'ta greve gidecek. (İLKHA)