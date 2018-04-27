Kuzey Irak'ta hain saldırı! Şehit ve yaralı var
TSKi Kuzey Irak'ta PKK'lı teröristlerin güvenlik güçlerimize gerçekleştirdiği saldırı sonrası 1 askerimizin şehit olduğunu 1 askerimizin de yaralandığını duyurdu.27 Nisan 2018 Cuma 16:41
TSK'dan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Kani Rash bölgesinde bulunan unsurlarımıza, bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır" denildi
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