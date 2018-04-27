Kuzey Irak'ta hain saldırı! Şehit ve yaralı var

TSK'dan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Kani Rash bölgesinde bulunan unsurlarımıza, bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır" denildi