Kuzey Irak'ta BAE'ye ait petrol rafinerisine roketli saldırı!

Süleymaniye'nin Çemçemal ilçesine bağlı Kadir Kerem bölgesinde Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait bir gaz rafinerisine roket saldırısı düzenlendi.

BAE merkezli Dana Gas şirketi tarafından işletilen Hor Mor petrol rafinerisine yönelik roket saldırısında büyük bir hasar oluşmadığı bildirildi.

Dana Gas şirketinden yapılan açıklamada, roketin gaz sahasında bir noktaya düştüğü fakat çalışmaların kesintiye uğramadığını ifade edildi.

Şirket yetkilisi "Saldırıda herhangi bir hasar meydana gelmedi. Üretim faaliyetleri devam ediyor." diye konuştu.

Yerel yetkililer The New Arab'a verdiği demeçte, gaz sahasına doğru atılan roket türünün Katyuşa olduğu ve roketin Bağdat yönetimi ile IKBY arasında tartışmalı bir bölgeden ateşlenmiş olabileceğine değindi.

Yetkili ayrıca olayla ilgili soruşturmaların sürdürüldüğünü bildirdi.

Dana Gas şirketi tarafından yapılan açıklamada Kormor sahasındaki rafineriye 22 Haziran’da düzenlenen roketli saldırıda 2 şirket çalışanının hafif şekilde yaralandığı belirtilmişti.

BAE merkezli Dana Gas şirketi, 2007 yılında IKBY ile yaptığı anlaşma kapsamında Hor Mor gaz sahasının işletmesini ele almıştı.

Kaynak: The New Arab, K24, Mepa News