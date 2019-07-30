Kuzey Irak'ta 4 terörist etkisiz hale getirildi Kuzey Irak'taPençe Harekatı ile koordineli hava harekatında en az 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine yönelik, Pençe Harekatı ile koordineli hava harekatında en az 4 terörist etkisiz hale getirildi Ayrıntılar gelecek...

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