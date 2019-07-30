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Kuzey Irak'ta 4 terörist etkisiz hale getirildi

Kuzey Irak'taPençe Harekatı ile koordineli hava harekatında en az 4 terörist etkisiz hale getirildi.

30 Temmuz 2019 Salı 16:24
Kuzey Irak'ta 4 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine yönelik, Pençe Harekatı ile koordineli hava harekatında en az 4 terörist etkisiz hale getirildi

Ayrıntılar gelecek...

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 16:24
  1. Kuzey Irak
  2. Pençe Harekatı

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