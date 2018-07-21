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Kuzey Irak ve Hakkari'de 11 teröristin bileti kesildi!

Kuzey Irak'a yapılan hava harekatında 8, Hakkari'de yapılan hava harekatında ise 3 terörist öldürüldü.

21 Temmuz 2018 Cumartesi 23:55
Kuzey Irak ve Hakkari'de 11 teröristin bileti kesildi!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt içi ve yurt dışında terör örgütleriyle mücadelesi etkili bir şekilde devam ediyor.

KUZEY IRAK'TA 8 TERÖRİST

Genelkurmay Başkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada konuyla ilgili "Irak kuzeyinde Avaşin-Basyan ve Zap bölgeleri ile Hakkâri kırsalında devam eden operasyonlar kapsamında 20-21 Temmuz 2018 tarihlerinde icra edilen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü mensubu toplam sekiz silahlı terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

HAKKARİ'DE 3 TERÖRİST

Hakkari kent merkezine bağlı Kavaklı ve Yoncalı bölgesinde insansız hava aracıyla (İHA) 3 terörist tespit edildi. PKK'lı teröristler, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2018 Cumartesi 23:55
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