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Aktüel Kuzey Ege'de feribot seferlerine fırtına engeli
Aktüel

Kuzey Ege'de feribot seferlerine fırtına engeli

Yeniakit Publisher
2020-11-21 11:10:32 -
Kuzey Ege'de feribot seferlerine fırtına engeli

ÇANAKKALE (AA) - Kuzey Ege'de fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Bölgede iki gündür etkili olan fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında bugün yapılması planlanan 3 sefer iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar Hattı'nda ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 13.00 ve 18.00 ile Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 16.00 gerçekleştirilmesi planlanan seferlerin iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyrettiği kaydedildi.

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