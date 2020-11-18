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Yerel Kuzey Ege ve Güney Marmara'da feribot seferlerine fırtına engeli
Yerel

Kuzey Ege ve Güney Marmara'da feribot seferlerine fırtına engeli

Kuzey Ege ve Güney Marmara'da beklenen fırtına nedeniyle 18 Kasım Perşembe günü Erdek, Balıklı, Avşa, Marmara ve Ekinlik hattında feribot seferleri iptal edildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-18 20:14:00 -
Kuzey Ege ve Güney Marmara'da feribot seferlerine fırtına engeli

Balıkesir Erdek ile Adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada; 18 Kasım Perşembe günü Erdek, Balıklı, Avşa, Marmara ve Ekinlik hattında beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle yapılması planlanan tüm seferlerin iptal edildiği duyuruldu.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada; 18 Kasım Perşembe günü Kabatepe-Gökçeada hattında olumsuz hava şartları nedeniyle yapılması planlanan tüm seferlerin karşılıklı iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada; diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyrettiği kaydedildi.

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