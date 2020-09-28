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Aktüel Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı markalaşma yolunda 13 projeye destek verecek
Aktüel

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı markalaşma yolunda 13 projeye destek verecek

Yeniakit Publisher
2020-09-28 11:41:29 -
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı markalaşma yolunda 13 projeye destek verecek

KASTAMONU (AA) - Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (KUZKA) yürüttüğü "2020 Yılı Şehir Tanıtımı ve Markalaşma Teknik Destek Programı" kapsamında Kastamonu, Çankırı ve Sinop'tan 13 proje desteklenmeye hak kazandı.

KUZKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ağustos ayında ilan edilen "2020 Yılı Şehir Tanıtımı ve Markalaşma Teknik Destek Programına" başvurusu alınan projelerin değerlendirme süreçleri tamamlandı.

"Şehir Tanıtımı ve Markalaşma Sonuç Odaklı Programının" bir bileşeni olarak kurgulanan teknik destek programı kapsamında bölge illeri Kastamonu, Çankırı ve Sinop'un tanıtımına ve markalaşmasına katkı sağlayacak farklı nitelikteki projelere teknik destek sağlanması amaçlanıyor.

Stratejik planlama, ürün geliştirme, etkinlik yönetimi, ambalaj tasarımı, parkur oluşturma, uluslararası ağlara erişim, tasarım odaklı düşünme gibi alanlarda teknik destek sağlanacak program ile Kastamonu ve Çankırı'dan dörder, Sinop'tan 3 projeye destek verilirken, 2 proje de Kastamonu-Çankırı illerinde ortak olarak uygulanacak.

KUZKA'nın "Şehir Tanıtımı ve Markalaşma Sonuç Odaklı Programı", mali ve teknik destek programları uygulanmasının yanı sıra, turizm eylem planlarının operasyonelleştirilmesi, entegre destinasyon tanıtım çalışmaları yürütülmesi ve uluslararası ağlara erişim gibi birçok faaliyeti içeriyor.

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