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Yaşam Kuyuyu temizlemek isteyince olanlar oldu!
Yaşam

Kuyuyu temizlemek isteyince olanlar oldu!

Yeniakit Publisher
2024-06-30 21:39:00 -
Kuyuyu temizlemek isteyince olanlar oldu!

Diyarbakır'da amca ve yeğeni 25 metre derinlikteki kuyuyu temizlerken zehirlendi.

Diyarbakır’ın Eğil ilçesinde 25 metre derinlikteki su kuyusunu temizleyen Mustafa K. (60) ile yeğeni Muhammed Ali K. (18), metan gazından zehirlendi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Muhammed Ali K.’nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olay, akşam saatlerinde Eğil ilçesine bağlı kırsal Dere Mahallesi’nde meydana geldi. Mustafa K. ile yeğeni Muhammed Ali K., temizlemek için 25 metre derinlikteki su kuyusuna indi. Uzun bir süre çıkmayan amca ve yeğenden haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin ve yakınlarının yardımıyla amca ve yeğeni kuyudan çıkarıldı. Metan gazından zehirlendikleri belirlenen amca ve yeğeni, ilk müdahalenin ardından Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Mustafa K.’nın sağlık durumunun iyi olduğu, yeğeni Muhammed Ali K.’nın ise hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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