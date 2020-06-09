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Aktüel

Kuyuya düşen büyükbaş hayvanı itfaiye kurtardı

Samsun’un Havza ilçesinde kuyuya düşen büyükbaş hayvan, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 17:55:24 -
Kuyuya düşen büyükbaş hayvanı itfaiye kurtardı

Samsun’un Havza ilçesinde kuyuya düşen büyükbaş hayvan, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.



Havza’nın İcadiye Mahallesi’nde 12 metrelik kuyuya düşen büyükbaş hayvan için, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinden yardım istendi. İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri, hayvanı kurtarmak için büyük uğraş verdi. Ekipler büyükbaş hayvanı düştüğü metrelerce derinlikteki kuyudan itfaiye merdiveni ve halat yardımı ile çıkarmayı başardı.


Büyükbaş hayvanın sahibi ise itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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