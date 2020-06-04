  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kuyumcuyu soyan zanlı polisler tarafından yakalandı

Niğde’de bir kuyumcuyu soyan hırsızlık zanlısı, çarşı ve mahalle bekçileri tarafından yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 16:41:51 -
Kuyumcuyu soyan zanlı polisler tarafından yakalandı

Niğde’de bir kuyumcuyu soyan hırsızlık zanlısı, çarşı ve mahalle bekçileri tarafından yakalandı.


İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ahipaşa Mahallesi’ndeki bir kuyumcudan hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlattı.


Daha önce 6 ayrı suçtan kaydı bulunan hırsızlık şüphelisi D.S, İlhanlı Mahallesi’nde çarşamba pazarı yakınında çarşı ve mahalle bekçileri tarafından yakalandı.


Üzerinde kuyumcudan çaldığı altın kaplama 18 saat ile yakalanan şüpheli D.S, polis ekiplerine teslim edildi. Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı