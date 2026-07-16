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Aktüel Kuyumcuyu dolandıramadılar, sahte altın satarken yakayı ele verdiler!
Aktüel

Kuyumcuyu dolandıramadılar, sahte altın satarken yakayı ele verdiler!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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Kuyumcuyu dolandıramadılar, sahte altın satarken yakayı ele verdiler!

Küçükçekmece’de bir kuyumcuya farklı tarihlerde sahte altın satan şüpheliler yakalandı. Şahısların araçlarında ve ikamet adreslerinde yapılan aramalarda; 30 adet 1 gramlık sahte altın, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olay, 15 Temmuz 2026 tarihinde, Küçükçekmece İstasyon Mahallesi’nde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Kuyumcuya gelen şahıslar sahte altın verdi. Durumu fark eden kuyumcu polis ekiplerine ihbar da bulundu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, A.A. (30) ve K.A. (18) isimli şahıslar, üzerlerinde 8 gram sahte altın ile suç üstü yakaladı.

Yapılan araştırmalarda, aynı şahısların 10 Temmuz 2026 tarihinde de aynı kuyumcuya 3 adet 1 gramlık sahte altın sattıkları tespit edildi. Şüpheli şahısların araçlarında ve ikamet adreslerinde yapılan aramalarda; 30 adet 1 gramlık sahte altın, 1 adet ruhsatsız tabanca, tabancaya takılı 1 adet şarjör, 25 adet fişek, 1 gram narkotik madde ele geçirildi. Emniyette işlemleri biten şüpheliler nitelikli dolandırıcılık (sahte altın) ve uyuşturucu madde bulundurmak suçlarından adliyeye sevk edildi.

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