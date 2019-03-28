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“Kuyumculukta işçilik gerektiren ürünlere 4 taksit geliyor”

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, işçilik gerektiren ziynet, takı ve mücevherat ürünlerinde kredi kartına 4 taksit imkanı getirecek düzenleme yapacaklarını belirtti.

28 Mart 2019 Perşembe 11:29
“Kuyumculukta işçilik gerektiren ürünlere 4 taksit geliyor”

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, “Kuyumculuk sektöründe işleri canlandırmak adına işçilik gerektiren ziynet, takı ve mücevherat ürünlerinde kredi kartına 4 taksit imkanı getirecek düzenleme yapacağız” ifadelerini kullandı.

2018’de kaldırıldı

Akben, geçen yıl ağustos ayı öncesine kadar bireysel kredi kartları ile altın satışına 4 taksit yapılabildiğini anımsattı. Ağustos 2018’de yaptıkları düzenleme ile kuyumculuk sektöründe kredi kartlarına taksit imkanını kaldırdıklarını anımsatan Akben, kuyumculuk sektöründe yeni bir düzenleme yapacaklarını söyledi.

Sektöre katkı verecek

Mehmet Ali Akben, kuyumculuk sektöründe işleri canlandırmak adına işçilik gerektiren ziynet, takı ve mücevherat ürünlerinde kredi kartına 4 taksit imkanı getireceklerini dile getirdi. Çeyrek altın, gram altın, külçe altın gibi ürünlerde taksit yapılamayacağının altını çizen Akben, yeni düzenlemenin hem tüketiciler hem de sektör için faydalı olacağını sözlerine ekledi.

Taksit kararına kuyumculardan destek

Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Hasan Çavuşculu, sektör olarak işçilik gerektiren ürünlere yönelik alışverişlerde kredi kartına 4 taksit imkanı getirilmesini olumlu bulduklarını belirterek, “Taksit oranının daha geniş kapsamlı şekilde artırılmasından yana dileğimiz var. Yetmez ama evet” dedi.

İç piyasa nefes alacak

Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar ise şunları söyledi: “İç piyasaya nefes aldıracak bu kararın alınmasından çok mutluyuz. Hükümetimizin mücevher sektörüne olan inancı ve desteğinden dolayı teşekkür ederiz. Sektörümüzü kötü amaçla kullananları saf dışı bırakmak adına elimizden geleni yapacağız.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 11:29
  1. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben
  2. kuyumculuk
  3. Mehmet Ali Akben
  4. kuyumculuk sektörü
  5. Çeyrek altın
  6. gram altın
  7. külçe altın
  8. Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Hasan Çavuşculu
  9. Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar

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